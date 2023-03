Uomini e donne anticipazioni, Gemma a luci rosse: “Voleva leccarmi li”… Gelo e imbarazzo in studio

Dopo il grave lutto che ha colpito Maria De Filippi, costretta a dire addio a Maurizio Costanzo e quindi a prendersi una pausa dagli impegni lavorativi, la macchina di Uomini e Donne è ripartita a pieno ritmo. Dalle registrazioni sono emerse le prime anticipazioni, sia sul trono classico che su quello over, che preannunciano delle puntate a dir poco scoppiettanti.

Mentre tutti attendevano la scelta di Federico, che molto probabilmente verrà registrata questa sera, ecco che a regalare grandi colpi di scena come sempre è stato il trono degli over. In particolar modo al centro della scena Gemma Galgani che ha rivelato cose al quanto piccanti con il suo corteggiatore Silvio.

Uomini e donne anticipazioni: continua la frequentazione tra Gemma e Silvio

Come sempre, la grande protagonista di Uomini e donne è Gemma Galgani, che a quanto pare ha molto di cui parlare. Stando alle anticipazioni offerte dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, la dama di Torino sta continuando a frequentare il cavaliere Silvio.

Lei sembra interessata, ma allo stesso tempo lo sta studiando per capire bene se può davvero piacergli. Dalle anticipazioni risulta che la Galgani ha da ridire su alcuni modi di fare e di parlare volgari del cavaliere.

La strana richiesta di Silvio a Gemma: “fantasie proibite”

Scendendo nei dettagli la Galgani ha lamentato che il cavaliere utilizza spesso un linguaggio un pò spinto che non le piace molto. Infatti, ha raccontato di un episodio l’ha lasciata basita. “Voleva leccarmi le ascelle” e “succhiarmi le dita dei piedi”, ha ammesso senza vergogna.

Impossibile non pensare ad una reazione di Tina Cipollari e Gianni Sperti, che oltre a ridere sicuramente avranno marcato la questione. Insomma, al momento non resta che attendere di vedere la puntata per capire come sarà proseguita la discussione, che si preannuncia da un lato bollente ma dall’altro piuttosto imbarazzante.