Edoardo e Antonella fanno l’amore davanti a tutti al GF Vip: i concorrenti gli danno i “voti”

Dopo la diretta di ieri sera del GF Vip, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno fatto l’amore. I due ragazzi non sono riusciti a trattenersi e si sono lasciati andare all’impeto davanti a tutti.

Le luci nelle camere da letto, infatti, erano ancora accese, ma i due ragazzi non si sono affatto curati della cosa ed hanno continuato ad avere il loro rapporto intimo. Oriana e Milena hanno visto tutto e questa mattina hanno commentato la cosa con gli altri coinquilini.

Tra Edoardo e Antonella scoppia la passione: i due fanno l’amore e vengono beccati

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno fatto l’amore stanotte nella casa del GF Vip. Dopo aver vissuto giorni piuttosto burrascosi, i due hanno deciso di fare la pace e, per suggellare il loro ritorno insieme si sono lasciati travolgere dalla passione. A quanto pare, i due protagonisti erano così desiderosi di stare in intimità che non hanno aspettato neppure che venissero spente le luci nelle camere da letto.

I loro compagni d’avventura, infatti, hanno avuto modo di vedere tutto e la scena è stata piuttosto imbarazzante. In quel momento, infatti, nella stessa camerta da letto in cui si trovavano Edoardo e Antonella c’erano Milena Miconi e Oriana Marzoli. Le due donne non hanno potuto fare a meno di notare la cosa in quanto i ragazzi non si sono dati alcun contegno, anzi, pare abbiano consumato in maniera anche piuttosto “forte”.

GF Vip: Oriana e Milena commentano con i coinquilini la performance

Questa mattina, dunque, Oriana e Milena hanno raccontato agli altri compagni d’avventura quanto accaduto nella notte. La Miconi ha spiegato di essere rimasta alquanto scioccata nel vedere Edoardo e Antonella fare l’amore in quel modo così passionale e movimentato. A quel punto, allora, i compagni d’avventura non hanno potuto fare a meno di fare qualche domanda in più alle due “testimoni”.

Luca Onestini, ad esempio, si è chiesto se, dunque, nella casa del GF Vip facessero entrare i preservativi. In seguito, poi, il ragazzo ha chiesto ad Oriana e Milena di dare un voto alla performance di Edoardo e Antonella. Ebbene, a quel punto è subito intervenuta la Marzoli la quale ha reputato assolutamente scarsa la prestazione dei due in quanto i movimenti erano davvero troppo veloci. I presenti sono scoppiati a ridere, mentre il pubblico da casa è rimasto alquanto basito dalla scarsa delicatezza nel trattare la faccenda.