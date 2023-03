Temptation Island, la coppia annuncia il matrimonio. Testimoni d’eccezione 3 super famosi

E’ in arrivo un nuovo matrimonio per un amatissima ex partecipante di Temptation Island. Stiamo parlando di Sofia Calesso che all’epoca ha preso parte al programma con Alessandro.

Lo scorso anno la ragazza aveva raccontato di aver perso il bambino che aspettava e che per riprendersi ci è voluto molto tempo. Ora però tutto sembra superato e per lei finalmente è arrivato quel giorno tanto atteso.

La storia d’amore tra Sofia e Alessandro

In una recente intervista a Fralof, Sofia ha raccontato che con Alessandro tutto è nato piano piano. I due si sono conosciuti proprio grazie al lavoro, lui faceva dei lavori nel negozio accanto e lei la barista, di fronte. Prima un gioco di guardi, poi un aperitivo e una cena, così è iniziata la loro relazione.

Alessandro all’inizio era separato in casa e Sofia non ha nascosto di essersi sentita libera nel momento in cui il suo fidanzato è andato via. L’ex concorrente di Temptation non ha nascosto che spesso pensa alla sua esperienza vissuta qualche anno fa su Canale 5 e che ad oggi non ha nessun rimpianto.

Temptation Island: Sofia pronta alle nozze

Oggi la sua vita con Alessandro è ricca di amore. La proposta è stata inaspettata. Io lo speravo ma non ci credevo più che arrivasse. E’ arrivata e abbiamo anche ipotizzato una data. Parliamo di marzo. E’ il compleanno di Alessandro e di mio figlio, inizia la primavera, insomma un mese positivo per noi. La Pasqua l’anno prossimo capita alla fine di marzo quindi abbiamo pensato alla domenica precedente, il 24.

Parlando degli invitati Sofia ha confermato anche chi avrà accanto quel giorno. Ci saranno Pietro e Antonella che fanno parte della loro vita da sempre e hanno fatto insieme a loro il percorso nel reality. Motivo per cui le piacerebbe averli come testimoni. Alessandro, invece, chiederà a Lorenzo Amoruso di fargli da testimone. Ha una stima e un’amicizia con lui grandiosa.