Uomini e Donne spoiler 8 marzo: Alessio lascia lo studio, sfilata super osé

Nella puntata dell’8 marzo di Uomini e Donne assisteremo al prosieguo di quanto accaduto nella precedente messa in onda. Nello specifico, si proseguirà dal dibattito che ha visto al centro dello studio Nicole, Andrea e Roberta.

Successivamente, poi, si passerà agli altri due tronisti. Specie Lavinia si troverà a fare i conti con una situazione piuttosto incresciosa. In merito al trono ver, poi, Maria De Filippi farà entrare la passerella e ci sarà una sfilata molto seducente.

Lavinia rifiutata da Corvino a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata del giorno 8 marzo di Uomini e Donne rivelano che Nicole e Andrea continueranno a discutere con Roberta. Tra il corteggiatore e la dama c’è stato un accenno di approccio, che alimenterà una polemica alquanto incresciosa. Successivamente, poi, sarà la volta di Luca. Il ragazzo uscirà con una ragazza molto dolce e carina che, secondo chi era presente alla registrazione, somiglia molto ad Oriana Marzoli.

Il tronista deciderà di non eliminare nessuna corteggiatrice. Lavinia, dal canto suo, si troverà a fare i conti con una situazione piuttosto spinosa. La ragazza ha deciso di portare in esterna Alessio Corvino. Nella precedente puntata portò fuori il suo rivale, mentre adesso ha scelto di concentrarsi di più sul biondo. Ad ogni modo, la situazione degenererà nel giro di pochissimo tempo.

Spoiler 8 marzo: Campoli va via e sfilata di fuoco

Nel corso dell’esterna, infatti, Corvino rifiuterà di baciare la tronista. Quest’ultima proverà in tutti i modi ad attirare l’attenzione del suo corteggiatore e cercherà di sedurlo. I suoi tentativi, però, non serviranno a nulla in quanto lui sarà irremovibile. Questa situazione genererà un certo nervosismo in Lavinia. Intanto, in studio Alessio Campoli sarà molto adirato per quello che vedrà.

Il ragazzo, infatti, accuserà la tronista di dare troppe attenzioni e certezze al suo rivale. Per tale ragione, preso dall’ira, deciderà di lasciare lo studio in maniera furiosa. Lavinia, dopo aver titubato, deciderà di seguirlo. Al trono over, poi, ci sarà la sfilata degli uomini. Riccardo darà luogo ad una performance molto seducente, in quanto sfilerà in passerella quasi senza indumenti. Armando, invece, cercherà di puntare sulle parole, facendo un discorso molto toccante. Il napoletano, però, non verrà molto apprezzato, sta di fatto che si accaparrerà tutti voti bassi. Non resta che attendere, dunque, per vedere chi vincerà.