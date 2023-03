Uomini e donne oggi, putiferio in studio: tutti contro la dama, Gianni una furia

Anche oggi è andata in onda una puntata decisamente scoppiettante. Al centro ancora Gemma che ha raccontato come stanno andando le cose con Silvio, il nuovo cavaliere approdato nel programma di Maria De Filippi solo per lei.

La conduttrice fa sapere che prima di ogni puntata la redazione le mostra le clip da mandare in onda ma questa volta non è il caso. I filmati sono ‘spinti’, con una Galgani pronta a mettere i puntini sulle ‘i’ e a fare un gioco di seduzione.

Uomini e donne oggi: Gemma seduce Silvio, esterne spinte

Nella puntata di oggi di Uomini e donne abbiamo visto Gemma raggiungere dopo la registrazione precedente, in camerino il cavaliere con un unico obiettivo, ovvero quello di sedurlo, facendogli ascoltare il brano Come nelle favole di Vasco Rossi. La dama non si è dovuta sbilanciare più di tanto, in quanto è evidente che Silvio è una persona molto passionale e preso dalla Galgani.

Infatti, durante questo momento, sono scattati diversi baci. La passione tra i due è evidente e la cosa fa divertire Tina e Gianni. Entrati in studio però subito si è accesa la discussione, eprchè pare che Paola ha invitato Silvio a ballare nella puntata precedente.

Gemma ha criticato la collega di averle mancate di rispetto e di proporsi sempre agli uomini che la corteggiano. Alla discussione si è aggiunto anche Gianni che ha dato ragione alla piemontese.

Paola criticata da tutti per Il suo comportamento

Il comportamento di Paola nei confronti di SIlvio non è piaciuto a Gemma e nemmeno a Gianni. Quest’ultimo ha criticato la dama si stare sempre in mezzo e di voler solamente attirare l’attenzione su di se usando la Galgani. Tra Paola e Sperti c’è stato un duro scontro tanto che l’opinionista ad un certo punto oltre ad alzare la voce si è anche alzato dalla sedia urlandole contro. A questo siparietto si è aggiunto anche Armando screditando anch’esso Paola. Il fatto che tu voglia entrare in sfida con Gemma si è capito un bel po’. Visto che ti ha dato il due di picche ora dici che non ti interessa. Il suo scopo è quello di andare contro Gemma, per metterti in visibilità”. Infine a questi attacchi si aggiunge anche Antonio, che da nettamente ragione a Gianni e Incarnato.