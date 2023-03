Un posto al sole, anticipazioni 8 marzo: Samuel da scandalo al Vulcano

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni della soap opera italiana targata Wayne Doyle, ci raccontano che Otello Testa, circondato dall’affetto e dal supporto morale di parenti e amici, si preparerà a dare l’ultimo saluto alla moglie Teresa Diacono.

Samuel Piccirillo, intanto, accetterà la proposta di Micaela Cirillo di esibirsi come spogliarellista per la Festa della Donna al Vulcano, scatenando la gelosia di Speranza. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa dicono gli spoiler per la puntata dell’8 marzo.

Un posto al sole, Otello da l’ultimo addio alla moglie

La morte di Teresa ha sconvolto tutti. Non solo Otello, ma anche Silvia, Michele e Rosella sono sotto shock. La giovane Giordano era molto legata alla nonna e ora questa mancanza le crea un vuoto incolmabile. Proprio per questo motivo proverà a cercare conforto in Riccardo ma il Crovi sembrerà molto preso dal suo lavoro.

A Palazzo Palladini tutti piangono la donna, anche perchè nessuno mai avrebbe immaginato di perderla da un giorno all’altro. Anche il marito fa ancora fatica a crederci tanto che al momento ha solo bisogno dell’affetto sincero dei suoi cari.

Samuel decide di esibirsi come spogliarellista

Le anticipazioni di un posto al sole ci fanno sapere anche che il Piccirillo darà scandalo al Vulcano Micaela proporrà a Samuel di esibirsi come spogliarellista durante la serata organizzata al Vulcano in onore della Festa della Donna. Quest’ultimo accetterà e farà crescere ulteriori tensioni tra Cirillo e Speranza.

La vicinanza tra Silvia e Michele metterà ancora di più in disparte Giancarlo. Infatti, proprio lo speaker deciderà di intervenire personalmente a seguito dell’ennesimo attacco fatto al Vulcano. Cosa succederà? Vi ricordiamo che se vi siete persi le puntate andante in onda nei giorni precedenti potete tranquillamente rivederle su Rai play, dove e quando volete. La visione è possibile sia da Pc, da tablet che da smartphone.