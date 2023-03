Uomini e donne anticipazioni: Federico Nicotera finalmente ha scelto!

Chi ha scelto Federico Nicotera di Uomini e Donne oggi? Nella puntata registrata oggi martedì 7 marzo finalmente è arrivata la tanto attesa scelta di Federico Nicotera. Andiamo a scoprire cos’è successo grazie alle anticipazioni pubblicate da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram “uominiedonneclassicoeover”.

Dopo un ungo percorso a Uomini e donne e dopo tanta attesa, Federico Nicotera finalmente ha scelto. Il tronista ha deciso di terminare il suo percorso a Canale 5 assieme a Carola la bionda.Il ragazzo ha ha chiesto alla corteggiatrice se avesse voglia di abbandonare il programma con lui e lei ha risposto sì.

A quel punto i due si sono abbracciati tra gli applausi dello studio e la grande delusione dell’altra corteggiatrice, Alice, che tuttavia aveva già iniziato a perdere le speranze nelle precedenti puntate. Ora Federico e Carola potranno finalmente vivere la loro storia d’amore lontani dalle telecamere ovviamente tutti si augurano che la loro storia possa durare a lungo.

Molto probabilmente il ragazzo avrà cambiato idea sulla giovane dopo la lettera ricevuta dalla Carpaneli, dove le ha dichiarato tutto il suo amore. Diversamente invece è quello che pensano i fan di Alice, tutti adesso vogliono vederla sul trono”

Chi sono Federico Carpanelli e Carola Carpanelli

Federico Nicotera è nato a Roma nel 1997. Lavora come ingegnere aeronautico. E’ un appassionato di motori in generale, in particolare di motociclismo. In passato ha avuto una storia con una ragazza di nome Flaminia e quando è terminata ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per trovare il vero amore.

Carola invece è varese. Studia Scienze economiche e politiche europee all’Università del Piemonte Orientale. Dopo essere stata fidanzata per due anni con un ragazzo con la quale è cresciuta, Carola si è presentata a Uomini e Donne per trovare l’uomo della sua vita.