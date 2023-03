Attilio Romita vuota il sacco e si scaglia contro il GF Vip: “Ecco cosa mi hanno fatto”

Attilio Romita si è scagliato duramente contro il Grande Fratello Vip. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv il giornalista, ex mezzo busto del Tg 1, non ha esitato ad attaccare gli autori del reality show, dando ragione alla figlia Alessia.

Quest’ultima, che ha 29 anni, era infatti contraria all’ingresso del padre nella Casa più spiata d’Italia. Consiglio che col senno di poi Romita avrebbe seguito più che volentieri.

Attilio Romita contro il GF Vip: cosa gli hanno fatto

Il giornalista nel corso di questa intervista è stato molto duro e diretto con il programma condotto da Signorini. Attilio, infatti, rivedendosi si è reso conto di aver sbagliato ad accettare la proposta di Alfonso. Romina, inoltre, ha sottolineato che la figlia è sempre stata contraria al suo ingresso, in quanto era un personaggio di discreta popolarità. Attilio, ha proseguito dicendo che è stato fatto a pezzi dalla produzione, dandogli visibilità solo per bastonarlo e per metterlo in difficoltà

Non è la prima volta che il mezzo busto del Tg 1 si scaglia contro il programma. Proprio pochi giorni fa in un’altra intervista ha rivelato che Edoardo Donnamaria ha bestemmiato ben due volte, senza che nessuno facesse nulla. Secondo Attilio, il volto di Forum si è montato la testa in casa ed è anche convinto di vincere questa edizione del GF Vip.

Il sogno del giornalista

Attilio, insomma, ha bocciato la sua esperienza al GF Vip ma non ha nascosto di avere un sogno nel cassetto che riguarda sempre il reality. Romita vorrebbe fare l’opinionista, accanto a Signorini. Intanto, ha fatto sapere anche di aver ricucito il rapporto con la compagna Mimma. La coppia è tornata assieme e al momento non ci sarebbe nessuna aria di crisi.

“All’inizio non voleva essere toccata, invece una notte mi ha accarezzato ed è finita come doveva finire. Dalla mattina seguente il nostro rapporto è tornato alla normalità e spero di convincerla a sposarmi entro la fine dell’anno”