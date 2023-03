UeD, Alessia Cammarota è incinta: la commovente lettera dopo la perdita del figlio (FOTO)

Alessia Cammarota, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è incinta. La ragazza ha partecipato al talk show di Maria De Filippi alcuni anni fa per prendere parte al trono di Aldo Palmeri. I due hanno vissuto tanti alti e bassi, ma alla fine si sono sposati ed hanno avuto due figli.

Due anni fa, però, una terribile tragedia si è abbattuta nelle loro vite. Alessia scoprì di essere in attesa del terzo figlio, ma purtroppo il piccolo morì e non ci fu possibilità di salvarlo. Da quel momento in poi, per la giovane è iniziato un calvario. La lieta novella, dunque, ha commosso tutti e lei ha deciso di onorarla con una toccante lettera.

La commovente lettera di Alessia Cammarota

La storia di Alessia Cammarota e Aldo Palmeri è molto toccante. I due un paio d’anni fa persero un figlio. La giovane ha voluto raccontare per filo e per segno i dettagli di quella terribile sofferenza. A tal riguardo, la ragazza ha letto una lettera, scritta da lei stessa, in cui ha raccontato ai fan la sua storia. Due anni fa scoprì di essere incinta ed era felicissima. A gravidanza già inoltrata, però, si scoprì un problema e il piccolo morì.

Alessia, così, fu costretta ad un parto indotto, che portò alla nascita di quel pargoletto privo di vita. I medici le dissero di avere dei problemi di salute, per cui, quasi certamente, non avrebbe più potuto avere figli. Da quel momento il mondo le crollò addosso, malgrado questo, però, decise di non arrendersi e si sottopose a tante cure. Dopo mesi e mesi di tentativi, alla fine è riuscita nel suo scopo.

Alessia ha nascosto di essere incinta: ecco perché

Alessia Cammarota, dunque, ha raccontato di essere finalmente incinta. La giovane si trova al quinto mese di gravidanza. Per ovvi motivi, ha preferito tenere segreta la notizia, fino a che non sarebbe stata sicura che tutto stesse andando nel migliore dei modi. In particolare, infatti, l’ex corteggiatrice di UeD ha rivelato di non aver dato l’annuncio a nessuno, proprio onde evitare di dover dare troppe spiegazioni nel caso in cui qualcosa fosse andato storto.

Oltre a leggere questa commovente lettera, poi, Alessia ha pubblicato un post all’interno del quale si è finalmente mostrata con il pancino gonfio. I fan, chiaramente, sono accorsi al di sotto della foto per congratularsi sia con lei sia con Aldo per questa meravigliosa notizia.