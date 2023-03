Scelta Federico Nicotera a Uomini e Donne: ecco i dettagli precisi di come è andata

Nella registrazione di ieri di Uomini e Donne, martedì 7 marzo, è avvenuta la scelta di Federico Nicotera. Come tutti i fan avranno avuto modo di apprendere, essa è ricaduta su Carola Carpanelli.

La ragazza gli ha detto di sì, cos’ adesso i due formano ufficialmente una coppia. Alice, chiaramente, è rimasta molto male, anche se si aspettava di non essere la prescelta. Ma ecco come sono andate esattamente le cose.

Ecco cosa è accaduto alla scelta di Federico Nicotera: la grande sorpresa

Il momento della scelta di Federico a Uomini e Donne è cominciato con Maria De Filippi che ha fatto una sorpresa al tronista. A tal riguardo ha fatto entrare in studio la madre e la sorella del ragazzo. Quest’ultimo non se l’aspettava, pertanto, è rimasto particolarmente contento e colpito. In seguito, poi, è stato mostrato un filmato inerente il momento in cui il giovane è andato in giro per negozi con Lavinia Mauro per scegliere l’outfit adatto da indossare al momento della scelta.

Dopo delle attente riflessioni, Federico ha optato per un completo blu scuro molto elegante. Successivamente, poi, sono state mandate in onda le ultime esterne fatte sia con Alice sia con Carola. Ad entrambe il tronista ha deciso di regalare un portafortuna, tuttavia, ha deciso di non dare nessun bacio, proprio onde evitare di lasciar trapelare quale fosse la sua decisione.

Piccolo “battibecco” tra Federico e Carola a Uomini e Donne

Al termine della messa in onda dei filmati, poi, le due ragazze sono uscite ed è avvenuta la scelta vera e propria di Federico. Carola indossava un sinuoso abito bianco, con spacco laterale, mentre i capelli erano mossi. Al momento del suo ingresso nello studio di Uomini e Donne, il tronista ha deciso di consegnarle un orsacchiotto. Mediante delle scritte, poi, le ha detto di essere la scelta.

Carola è apparsa felicissima, sta di fatto che ha accettato con grande entusiasmo la proposta di lasciare lo studio con Federico. Al momento della scelta della musica, però, hanno temporeggiato perché non erano d’accordo su quale scegliere. Il momento, chiaramente, è stato suggellato da un bacio passionale e dalla caduta dei petali rossi. Alice, invece, è rimasta malissimo, anche se era convinta che non sarebbe stata lei la preferita. Dopo aver appreso di non essere la scelta, infatti, è scappata via piangendo dallo studio.