Antonino Spinalbese fa sognare i gintonic: “nuovi segreti su Ginevra”

La partecipazione di Antonino Spinalbese al GF Vip ha incuriosito molto i fan del programma. Il coiffer è entrato per essere conosciuto come l ‘ex di Belen Rodriguez ma la sua permanenza nella casa gli ha permesso di farsi conoscere realmente.

Dopo il breve flirt con Oriana, Antonino si è avvicinato molto a Ginevra senza mai nascondere di avere un certo interesse nei suoi riguardi. Infatti, quando è uscito dal programma ad accoglierlo c’è stata prorpio lei la sorella di Elettra Lamborghini. Ma come stanno le cose oggi tra i due?

Dopo l’eliminazione al GF Vip Antonino Spinalbese ha riabbracciato la piccola Luna Marì, che ha quasi due anni. La bambina ha subito riconosciuto il padre nonostante i sei mesi di distacco. E oggi l’ex hair stylist non vuole più allontanarsi da lei e vivere ogni momento insieme. E chissà che la piccina non conosca presto Ginevra Lamborghini…

Antonino Spinalbese si dichiara a Ginevra: i Gintonic al settimo cielo

Tra la sorella di Elettra e Antonino fin dal primo giorno che si sono conosciuti c’è sempre stata alchimia e oggi i due ragazzi vogliono esplorare ancora di più il loro legame. Spinalbese non ha esitato a definire la Lamborghini una persona semplice ma allo stesso tempo sensuale e molto materna.

Il futuro insieme a Ginevra voglio scoprirlo, nel senso che sono curioso di sapere come va. Per la prima volta nella vita non voglio avere fretta, ha dichiarato. Una notizia che sicuramente farà piacere ai Gintonic, che hanno sempre visto in loro due una certa affinità.

Il sogno nel cassetto di Antonino

Per tanti anni Antonino Spinalbese ha lavorato come parrucchiere: il primo incontro con Belen è avvenuto proprio grazie a questa occupazione. Lei doveva partire per le vacanze a Ibiza, aveva bisogno con una certa urgenza di un hair stylist e così a casa sua è arrivato, grazie all’amica Patrizia Griffini, Antonino. Un colpo di fulmine per entrambi.

Da qualche tempo però Antonino ha abbandonato questo lavoro e ora vorrebbe dedicarsi ad altro. Il suo sogno nel cassetto è quello di fare lo speaker. Ama tantissimo la radio e vorrebbe diventare un professionista in questo campo.