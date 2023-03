Il Grande Fratello Vip trasloca: addio alla Casa a Cinecittà

La Casa del Grande Fratello Vip sarebbe sotto “sfratto”, queste almeno le ultime indiscrezioni riportate da Davide Maggio. Di questa possibilità vi avevamo scritto alcuni mesi addietro ma, viste le ultime indiscrezioni, pare che qualcosa sia cambiato.

Alfonso Signorini sfrattato da Cinecittà: cosa sta accadendo

Di questo possibile sfratto di era parlato già diversi mesi fa. A quanto pare la produzione del GF Vip starebbe pensando di cambiare non solo la Casa dove alloggiano i Vipponi ma anche lo studio dove Signorini due volte a settimina si dirige per le dirette.

Secondo ciò che riferisce Davide Maggio qualcosa però sarebbe cambiato e il trasferimento non sarà così immediato come era previsto. Pare cheEndemol Shine ha già visionato diverse soluzioni alternative, il complesso di studi cinematografici romani pare abbia concesso alla casa di produzione una proroga di un anno prima dello ’sfratto’. Questo significa che ci sarà più tempo per decidere con calma.

Tutte le novità per la prossima edizione del reality

Alfonso Signorini è stato già confermato per la prossima edizione del GF Vip. Il conduttore infatti pare sia già alla ricerca di nuovi concorrenti, e tra le ultime indiscrezione sembra intenzionato a lanciare anche un’edizione Nip del reality. Un’ipotesi che farebbe molto piacere ai fan del programma dato che da tempo vorrebbero vedere personaggi nuovi e volti non appartenenti già al mondo dello spettacolo.

Intanto, quello che sembra certo, è il cambio studio e una nuova Casa. Al momento però la produzione ancora non ha trovato il giusto alloggio per i prossimi partecipanti.

Per quanto riguarda questa edizione, invece, il conduttore il queste ultime settimane si è ritrovato molto in difficoltà. Infatti, Pier Silvio Berlusconi ha richiamato spesso il presentatore per via degli atteggiamenti e ragazzi e anche per le continue parolacce dette nel programma. Chissà se adesso avranno davvero imparato la lezione…