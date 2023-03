Il Paradiso delle signore trama 10 marzo: dolorosa decisione per Ezio e Veronica

Nel corso della puntata del 10 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Adelaide non avrà altra via se non quella di raccontare tutto a Ludovica in merito alla sua storia sentimentale con Marcello. Per Ezio e Veronica, invece, giungerà il momento di prendere una decisione piuttosto drastica.

Su di un altro versante, poi, Elvira riceverà una splendida notizia, mentre Matilde sarà piuttosto impegnata nel tentativo di fare delle confessioni a Vittorio. Vediamo nel dettaglio che cosa succederà.

Adelaide spalle al muro al Paradiso delle signore

Le anticipazioni della puntata del 10 marzo del Paradiso delle signore rivelano che Ludovica scoprirà il segreto di Adelaide e Marcello. I due hanno una relazione sentimentale e, ormai, nessuno di loro può più nasconderlo. A tal riguardo, dunque, vedremo che la contessa si troverà spalle al muro e racconterà tutto. Come la prenderà la Brancia? In merito ad Elvira, invece, la ragazza riceverà una splendida notizia.

La giovane è riuscita a superare l’esame teorico della patente di guida, pertanto, si recherà in caffetteria per festeggiare in compagnia delle sue amiche Insieme a loro, chiaramente, ci sarà anche Salvatore, che sarò molto felice per la ragazza. Matilde, invece, proverà in ogni modo ad avere un dialogo con Vittorio. La donna ha intenzione di rivelargli i piani che ha suo marito, tuttavia, non riuscirà nel suo intento. La protagonista, infatti, si troverà a dover rimandare questo momento di importanti confessioni.

Trama 10 marzo: dura decisione per Ezio e Veronica

Nel corso della puntata del 10 marzo del Paradiso delle signore, poi, vedremo anche che Roberto Landi comincerà ad avere dei sospetti su Gemma. L’uomo ha capito che c’è qualcosa che non va. Ad ogni modo, la situazione in casa Colombo diventerà piuttosto tesa. Ezio e Veronica, infatti, non sapranno come comportarsi, allo stesso tempo, però, non vogliono che Gemma debba patire il peso di diventare una ragazza madre.

I due protagonisti, dunque, arriveranno a prendere una decisione davvero drastica. Qual sarà il modo che hanno escogitato per impedire a Gemma di diventare una ragazza madre ed essere giudicata e malvista da tutti? Intanto, per la Moreau si preannuncerà un periodo molto difficile. La donna inizierà a rendersi sempre più conto del fatto che il suo sogno d’amore non potrà realizzarsi. Per tale ragione, non potrà che mostrarsi particolarmente provata.