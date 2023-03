Oroscopo 9 marzo 2023: Vergine audaci, Pesci troppo riflessivi

Le previsioni dell’oroscopo del 9 marzo invitano gli Ariete ad essere più risoluti. Gli Scorpione sono, invece, molto passionali

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Non perdete tempo in chiacchiere. Questo è un ottimo momento per osare e per mettervi in gioco. Sia in amore sia nel lavoro potrebbero arrivare delle notizie inaspettate che potrebbero cambiare il corso degli eventi.

Toro. I nati sotto questo segno non sono particolarmente appassionati di sorprese. Ad ogni modo, in questo periodo potreste essere spiazzati in positivo da una persona cara. Occhi ben aperti.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 9 marzo vi invitano ad essere più decisi. Spesso rimuginate troppo sul passato e siete spinti a serbare un po’ troppo rancore. La vita è breve per avvelenarsi l’anima, quindi, siate più sciolti.

Cancro. Ci sono delle novità in arrivo, ma è importante non essere troppo frettolosi. Se siete in un periodo in cui vi sentite un po’ fiacchi e scarichi, cercate di riaccendere la luce coltivando le vostre passioni.

Leone. Momento molto interessante per quanto riguarda la sfera professionale. Siete molto decisi e risoluti e questo è sicuramente un vantaggio. In amore, però, siete stati un po’ troppo distratti. Questo è il momento di recuperare.

Vergine. I nati sotto questo segno sono molto audaci in questo periodo. Cogliete al volo le occasioni che il destino porrà sul vostro cammino, specie per quanto riguarda la professione.

Previsioni 9 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia,. Siete un po’ in balia degli eventi in questo periodo. Cercate di avere un po’ di più i piedi frenati per terra e non lasciatevi abbindolare troppo dalle chiacchiere di persone che sanno solo riempirsi la bocca di parole e frasi fatte.

Scorpione. L’Oroscopo del 9 marzo vi invita ad approfittare di questo momento colmo di passionalità per mettervi in gioco in amore. Dal punto di vista professionale, invece, sarebbe opportuno tenere a bada l’istinto.

Sagittario. Nella vita ci vuole coraggio per riuscire ad ottenere dei traguardi importanti. Voi dovete essere decisi e determinati se volete realizzare uno scopo. Questo è un buon momento anche per pensare alla vostra casa e alla famiglia.

Capricorno. Amate prendervi cura delle persone che amate, ma non gradite quando notate che qualcuno se ne sta approfittando. In questi casi, infatti, potreste diventare particolarmente intrattabili.

Acquario. Non siate frettolosi e date tempo al tempo. Sia in amore sia nel lavoro potrebbero esserci delle sorprese e dei cambiamenti in positivo, non gettate la spugna al primo no.

Pesci. Siete un po’ troppo riflessivi. Questo è un bene nel momento in cui siete in procinto di prendere delle decisioni importanti. Sulle cose più leggere, però, cercate di essere un po’ più sbrigativi.