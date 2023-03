Uomini e donne anticipazioni, scoppia la passione tra Gemma e Silvio: lui riporta tutti i dettagli intimi

Il 7 marzo osi sono registrate le nuove puntata di Uomini e donne. Oltre alla scelta di Federico Nicotera, che ha portato a casa Carola, largo spazio anche al trovo over. Nel dettaglio si è parlato molto di Desdemona e di Silvio e Gemma.

La frequentazione tra questi ultimi continua a procedere a gonfie vele, anche se la Galgani ha lamentato alcuni atteggiamenti dell’uomo un pò troppo spinti. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo

Uomini e donne anticipazioni: Le strane richieste intime di Silvio

Gemma e Silvio stanno continuando a conoscersi. Il cavaliere è arrivato nel parterre solo ed esclusivamente per la dama è questo lo ha chiarito più volte. La Galgani si è detta molto lusingata dalle parole dell’uomo ma nello stesso tempo ci sono alcuni atteggiamenti di quest’ultimo che la lasciano perplessa.

Nello specifico quest’ultimo sembra utilizzare un linguaggio troppo spinto e per lei volgare. Infatti, ha portato l’esempio di una richiesta al quanto sconcertante. Pare che Silvio le volesse leccare le ascelle. Ma non è tutto, i due hanno raccontato di essersi baciati con molta passione e lui ha mimato anche come baciasse Gemma con la lingua. Insomma, nello studio il panico!. Inutile dire la reazione di Tina e Gianni che sono scoppiati a ridere senza fermarsi.

Desdemona fatta fuori dal dating show

Le anticipazioni di uomini e donne ci fanno sapere anche che una dama ha lasciato il parterre. Si tratta di Desdemona che sembra sia stata messa sotto processo. Nel dettaglio su di lei sono arrivate diverse segnalazioni, dove si dice che avesse un uomo fuori.

Nello studio c’è stata una forte discussione e lei ha lasciato il programma. Al momento non sappiamo se su richiesta di Maria o er sua volontà, quello che però possiamo dire che dalle prossime puntata Desdemona non ci sar-à