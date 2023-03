Chi vince il Grande Fratello Vip 7? un Vippone svela tutto

Chi vince questa settima edizione del GF Vip? Questa è la domanda che tutti gli appassionati del reality si stanno ponendo. Possiamo dire che arrivati quasi alla fine, anche i concorrenti nella Casa si pongono la stessa domanda e proprio Edoardo Tavassi ha fatto un pronostico preciso sul possibile trionfatore.

Chi vince il Grande Fratello Vip? Il pronostico di Tavassi

Edoardo Tavassi non sembra avere dubbi su chi potrebbe vincere questa discutissima edizione del GF Vip 7. “Oriana è una di quelle che alla fine spegne le luci. Se devo scommettere, scommetto su di lei…”, ha affermato Tavassi.

“Ma magari, speriamo”, ha aggiunto la Marzoli. Anche Antonella Fiordelisi si è trovata d’accordo con Tavassi: “Pure per me”. Di parere contrario Davide Donadei: “Questo non lo può dire però, sai perché? Perché manca ancora tanto tempo”.

Le percezioni di Davide, come abbiamo scoperto, sono sempre ben lontane dalla realtà. Ed infatti, nel corso dell’ultima nomination per decretare il primo finalista del programma, Donadei di ritorno in Casa dallo studio, si è detto convinto di essere molto amato. Cosa invece ben diversa dato che si è salvato per un pelo.

I pronostici dei bookemaker

A differenza di Edoardo Tavassi i bookemekar parlano diversamente. I principali favoriti alla vittoria secondo le quote sono proprio lui, Oriana e Nikita. In particolare l’ex naufrago sembra avere la vittoria in pugno secondo gli scommettitori. Snai quota la vittoria di Tavassi a 4, alla pari con le sue rivali Oriana e Nikita.

Sia EuroBet che GoldBet lo pongono invece in discreto vantaggio sulla concorrenza, quotandolo rispettivamente a 2 e a 3. Oriana e Nikita sono invece ferme a 5 su EuroBet, con l’ex concorrente di Pechino Express leggermente più indietro a quota sei. Ricordiamo che l’attesissima finale di questa edizione del GF Vip va in onda il 3 aprile