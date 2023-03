Un posto al sole, anticipazioni giovedì 9 marzo 2023: Lara spietata con Marina, Otello prende una drastica decisione

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. La serie televisiva come sempre va in onda su rai 3 dalle ore 20.30 circa. Come abbiamo visto nelle puntate precedenti la morte di Terresa ha distrutto tutti.

La donna, morte a causa di un infarto fulminante ha lasciato Palazzo Palladini spiazzato, come del resto è distrutto anche Otello. Proprio per questo motivo, l’uomo prenderà una decisione importante sul suo futuro… Ma andiamo a vedere tutti i dettagli.

Un posto al sole: Otello prende una decisione importante dopo la morte di Teresa

La morte di Teresa ha sconvolto Otello. L’uomo dopo essersi ripreso dallo shock ha iniziato a capire che realmente sua moglie da adesso non c’è più nella sua vita. Una realtà che lo distrugge e che lo porterà a prendere un’importante decisione per il suo futuro.

Le anticipazioni di Un posto al sole infatti ci fanno sapere che l’uomo potrebbe lasciare per sempre la città e di conseguenza uscire fuori di scena dalla serie. Si avvicina un altro addio?

Anticipazioni: Marina disperata, Silvia in crisi con Giancarlo

Intanto, anche per Marina le cose si mettono male. La donna che da poco aveva ritrovato la serenità accanto al Ferri si è ritrovata di nuovo piena di problemi. Il tutto, ancora una volta per colpa di Lara che è ritornata a Napoli. La Martinelli sta facendo di tutto per riprendersi Roberto e questo suo atteggiamento infastidisce e non poco la compagna dell’imprenditore

Ad essere sconvolta per la morte di Teresa, come abbiamo visto nei precedenti episodi è anche Rossella. La giovane è triste per la perdita della cara nonna e prova a cercare conforto tra le braccia di Riccardo. Il Crovi però sembra più interessato ad altro… Infine, anche per Silvia non è un buon momento. Oltre alla morte della madre, la Graziani sta vivendo una crisi con Giancarlo. Stanco degli attacchi gratuiti al Caffè Vulcano Michele decide di intervenire, invece Otello prende una decisione sul suo futuro.