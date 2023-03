Edoardo Tavassi scopre l’esito del televoto al GF Vip: la sua reazione (VIDEO)

In queste ore, Edoardo Tavassi ha fatto una scoperta inaspettata nella casa del GF Vip. Il ragazzo si trovava in giardino insieme ad altri compagni d’avventura quando, improvvisamente, si sono udite delle grida dall’esterno.

Una fan del programma si è recata fuori la casa di cinecittà con un megafono ed ha gridato delle cose ai concorrenti. Il messaggio era essenzialmente dedicato ad Edoardo. Nello specifico, gli è stato comunicato l’esito dello scorso televoto. Ecco cosa è successo e come ha reagito.

Ecco come ha reagito Edoardo nello scoprire l’esito del televoto del GF Vip

Dei fan sono andati fuori la casa del GF Vip per gridare ad Edoardo Tavassi quale sia stato l’esito dello scorso televoto. Ricordiamo che lunedì scorso si è votato per il preferito. Il pubblico ha decretato come vincitrice Oriana Marzoli, mentre al secondo posto c’era proprio Tavassi. Ebbene, quest’ultimo oggi ha scoperto proprio questo. Una fan gli ha gridato al megafono di essersi posizionato al secondo posto.

Lo scopo della persona in questione, chiaramente, era quello di motivare il giovane e fargli capire di essere molto apprezzato dal pubblico da casa. Edoardo, infatti, nel momento in cui ha udito queste parole, non ha potuto fare a meno di esultare. Il concorrente ha detto che, in effetti, aveva proprio bisogno di sentirsi dire queste cose poiché ultimamente è un po’ provato.

Tavassi un po’ giù, i commenti degli altri coinquilini

Ad ogni modo, la reazione di Edoardo Tavassi nel momento in cui ha scoperto di essere il secondo preferito dal pubblico del GF Vip nello scorso televoto è stata un po’ mite. Il giovane, infatti, è rimasto molto tranquillo ed ha preferito non mostrarsi particolarmente entusiasta, anche perché le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro in questo gioco. Ad essere molto gioiosa è stata, invece, Micol Incorvaia.

La ragazza, infatti, ha gridato ed ha ringraziato tutte le persone che hanno votato il suo compagno. Ad ogni modo, dopo questa comunicazione, i ragazzi hanno commentato quanto appreso. Davide Donadei, ad esempio, ha riconosciuto il fatto che, finalmente, le persone hanno iniziato a gridare cose importanti e utili per i concorrenti e non i soliti insulti o le frasi senza senso per chi è in casa. Ad ogni modo, questa notizia sarà servita ad Edoardo per riacquistare un po’ di fiducia e di buon umore?