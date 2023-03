Uomini e Donne spoiler 9 marzo, sfilata: Riccardo si “denuda”, Armando fa commuovere

Le anticipazioni della puntata di giovedì 9 marzo di Uomini e Donne rivelano che si parlerà della sfilata degli uomini. Maria De Filippi farà entrare in studio la passerella e annuncerà il tema della sfilata in cui dovranno cimentarsi gli esponenti del parterre maschile.

Naturalmente al centro dell’attenzione ci sarà la seduzione dei partecipanti. Alcune esibizioni si riveleranno particolarmente degne di nota ed incandescenti. Vediamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Riccardo spiazza tutti alla sfilata a Uomini e Donne

Nel corso della puntata del 9 marzo di Uomini e Donne assisteremo alla terza e ultima parte della registrazione effettuata il 20 febbraio. Per intenderci, si tratta dell’ultima ripresa effettuata prima della scomparsa di Maurizio Costanzo e il conseguente blocco di oltre una settimana del talk show pomeridiano. Ad ogni modo, in tale occasione vedremo che sarà dato spazio alla sfilata degli uomini.

Dopo aver parlato di svariate dinamiche, sia inerenti i giovani, sia gli over, si passerà al défilé. Il tema sarà incentrato sulla seduzione e tra i primi ad esibirsi ci sarà Riccardo Guarnieri. Nel video di presentazione del suo outfit il cavaliere si mostrerà in palestra con i pettorali in bella mostra. Nel momento in cui salirà sul palco, poi, manderà in fibrillazione alcune dame del parterre. L’uomo, infatti, si esibirà a torso nudo vestito da uomo tigre.

Spoiler 9 marzo: chi vincerà il défilé?

La sua performance genererà molto sgomento, sta di fatto che verrà commentata in maniera concitata anche dai due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Successivamente, poi, sarà la volta di Armando Incarnato. Quest’ultimo decider di puntare sulla sensibilità e l’emotività delle donne. A tal riguardo, reciterà un monologo in napoletano incentrato sulle donne. Alcuni dei presenti in studio di mostreranno particolarmente commossi.

Al momento delle votazioni, però, il cavaliere non riuscirà ad accaparrarsi molti voti alti, sta di fatto che la sua esibizione non sarà un grande successo. A seguire, poi, sarà la volta di tutti gli altri cavalieri. Nella puntata del 9 marzo di Uomini e Donne vedremo che sarà decretato il vincitore della sfilata. Una volta terminata questa putata, poi, dalla prossima partiranno le messe in onda delle registrazioni effettuate post morte di Costanzo. In tali appuntamenti, dunque, dovremmo vedere una Maria De Filippi un poi’ diversa dal solito e decisamente più seriosa.