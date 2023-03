Uomini e donne, una recente coppia del trono over è in attesa del loro primo figlio: “Siamo al settimo cielo”

Una freschissima coppia nata di recente nel trono over aspetta già il loro primo bambino. Eppure si tratta di una coppia che a Uomini e donne non ha fatto assolutamente rumore, anzi, si è conosciuta e si è piaciuta davvero in pochissime settimane.

E’ stata una frequentazione lampo e senza tutte quelle problematiche che piacciono al pubblico e fanno discutere in studio. Insomma, si sono conosciuti, si sono piaciuti e sono andati via senza che i telespettatori se ne fossero accorti. Stiamo parlando di Antonella Perini e di Luca Panont

Uomini e donne, Luca Panont e Antonella Perini presto genitori

A dare la notizia della dolce attesa della dama, Lorenzo Pugnaloni. Antonella e Luca hanno lasciato il parterre dopo circa 5 mesi di frequentazione. Fin da subito sono apparsi felici e innamorati, motivo per cui non ci hanno pensato due volte a lasciare il programma.

Infatti, le cose tra i due sono andate talmente bene che in pochissimo tempo hanno deciso anche di allargare la loro famiglia. La Perini è in dolce attesa, ma al momento non sappiamo ancora se attende un maschietto o una femminuccia.

Chi è Antonella Perini

Appena entrata Antonella nel parterre delle over, a Uomini e donne, in tanti da casa oltre a notare la sua splendida bellezza hanno subito visto qualcosa di familiare nel suo aspetto. Infatti, come ben ricorderanno gli appassionati del programma, la Perini aveva preso già parte al dating show nel 2006. All’epoca aveva 26 anni e fu in quella occasione che divenne tronista.

Antonella ai tempi lavorava come modella e ha continuato a lavorare nel settore anche dopo la fine del programma. Successivamente insieme al fratello ha preso in gestione la discoteca “Lago” a Carnia. La madre della ragazza gestiva una discoteca e Antonella è cresciuta in questo ambiente. Attualmente dal suo profilo Instagram sappiamo che lavora come digital creator, specializzata in benessere