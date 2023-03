L’Isola dei famosi, cast quasi al completo: confermati due nomi, tra cui la Salemi

Ormai è quasi tutto pronto per questa nuova edizione de l’isola dei famosi. Il cast è quasi al completo infatti per chiudere il cerchio adesso mancano davvero pochissimi nomi. E proprio nelle scorse ore ai concorrenti già annunciati si è aggiunto anche quello dello speaker radiofonico Marco Mazzoli e anche quello di Giulia Salemi

Isola dei famosi 2023: altri due nomi confermati nel cast

Attenzione, però, perchè nel reality show di Canale Cinque non sarà protagonista l’opinionista ‘social’ del Grande Fratello Vip, bensì una giovane influencer e tiktoker che con la modella italo-iraniana condivide lo stesso nome e cognome. Insomma si è innanzi a un caso di omonimia.

Per la nuova “Giulia Salemi” si tratta della sua prima esperienza in televisione nonostante il suo grande seguito sui social. E’ nata nel 2003 ed ha avuto successo in rete nel 2018, grazie alla serie tv per ragazzine Miracle Tunes. Ha già partecipato al reality show Voglio essere un mago. Originaria di Milano, ha un sogno nel cassetto, entrare in pianta stabile neò mondo del cinema e della televisione.

Ritornando a Marco Mazzoli, invece, la sua voce per chi segue Lo zoo di 105. la conosce benissimo. Pochi sanno che oltre ad essere lo spiaker della radio, il programma lo ha anche ideato. Figlio dell’ex direttore artistico di Walt Disney, Mazzoli ha iniziato la sua carriera nel 1987 nelle radio locali lombarde.

La collaborazione con Radio 105 è invece cominciata nel 1998. Lo speaker si è cimentato diverse volte anche nell’ambito televisivo: ha condotto il Festival di Castrocaro, lo si è visto a Striscia la notizia come inviato, fino alla più recente conduzione, su Italia1, del format Teste di casting.

La paura dei piani alti, Ilary trema ancora prima della partenza

Nei giorni scorsi si è sentito parlare molto di un avviso da parte di Pier Silvio Berlusconi su questa nuova edizione del reality. Dopo quanto accaduto al GF Vip, il presidente ha una grande paura che si possa oltrepassare il limite del trash, vista la poca esperienza televisiva dei concorrenti in gara in Honduras.

Insomma, al momento anche in questo se si sfiorerebbero lite e altro, potrebbe intervenire ancora l’amministratore delegato, proprio come ha fatto con i ragazzi del GF. Quel che è certo è che Ilary è stata già avvisata