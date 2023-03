Ludovica Valli nella bufera per video intimo su sua figlia: il video rimosso

In queste ore, l’ex tronista di Uomini e Donne Ludovica Valli è finita nella bufera a causa di un video un po’ intimo che riguarda sua figlia Anastasia. La piccola ha appena compiuto due anni e, per l’occasione. la ragazza ha voluto dedicarle un post e delle foto.

Tra tali contenuti, però, sono apparse anche delle clip che in molti hanno ritenuto inopportune, in quanto mostravano la piccola senza vestiti. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Il video intimo della figlia di Ludovica

Ludovica Valli è finita al centro di un nuovo polverone mediatico per un video intimo che riguarda sua figlia. Ieri, mercoledì 8 marzo, è stato il compleanno della bambina, la quale ha compiuto due anni. Le Instagram Stories di Ludovica, dunque, sono state inondate di foto e video volti ad immortalare i momenti più salienti della giornata inerenti proprio la piccola Anastasia.

Non sono mancate foto con la torta, con la famiglia e volte ad evidenziare la simpatia della bambina. Ad ogni modo, ad un certo punto, tra le foto ne sono apparse alcune un po’ troppo spinte per molti. Nel dettaglio, Ludovica ha ripreso sua figlia mentre giocava a fare la mamma e allattava il suo bambolotto. In tali clip, la bambina era con un pantalone, man senza maglia nella parte superiore. Tutta questa parte del corpo, infatti, era completamente scoperta.

Bufera sul web, la Valli cancella tutto

Moltissimi utenti del web non hanno affatto apprezzato i video di Ludovica Valli, reputando i contenuti po’ troppo intimi per sua figlia. Diverse persone hanno accusato l’ex tronista di Uomini e Donne di essere esagerata e di dover prestare maggiore attenzione in quanto sul web ci sono anche persone poco raccomandabili. I riferimenti, chiaramente, sono andati a pedofili e a persone che potrebbero fare un uso improprio di tali scatti.

Se Ludovica non se ne rende conto, il padre della bambina dovrebbe intervenire per evitare che tutto questo accada. La Valli ha replicato in parte alle critiche, ma si è soffermata solamente sulla parte relativa all’allattamento. Ad ogni modo, dopo un po’ di tempo, tali video sono stati rimossi dal profilo Instagram della giovane. Molto probabilmente, la donna ha riflettuto e si è resa conto che, forse, in questa circostanza, le accuse non erano proprio del tutto infondate.