Amici 22, ecco chi saranno i giudici del serale: un cast davvero scoppiettante

In queste ore sono stati ufficializzati i nomi dei giudici che prenderanno parte al serale di Amici 22. Sabato 18 marzo 2023 inizierà la seconda fase del talent show condotto da Maria De Filippi e i colpi di scena non mancheranno.

In anteprima, però, sono stati diffusi già i nomi di coloro i quali andranno a giudicare i ragazzi che si esibiranno di volta in volta. Tra di loro c’è anche un volto decisamente esilarante, che non ha mai avuto un legame diretto con la trasmissione. Ecco di chi si tratta.

Ecco chi sono i tre nuovi giudici del serale di Amici 22

Il cast di giudici del serale di Amici 22 è stato ufficializzato. A dare la notizia in anteprima è stato Davide Maggio sul suo portale. Stando a quanto emerso, pare proprio che quest’anno la giuria sia stata totalmente stravolta. I tre volti che appariranno il sabato sera su Canale 5, a partire dal 18 marzo, sono i seguenti: Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. I primi due hanno avuto un legame con la trasmissione, mentre il terzo non è mai stato all’interno del talent show di Maria De Filippi.

Per quanto concerne Michele Bravi, lui è l’ex vincitore di X-Factor 7 ed ha preso parte ad una passata edizione di Amici Speciali. In tale occasione si è classificato al secondo posto, subito dietro Irama. Il suo incarico sarà quello di sostituire il cantante Stash Fiordispino. Giuseppe Giofrè, invece, è stato vincitore del circuito di ballo di Amici 10. Dopo tale esperienza si è spostato negli Stati Uniti, dove ha avuto un grandissimo successo nell’ambito del ballo. Il suo ruolo sarà quello di sostituire Stefano De Martino, impegnato in altro.

Cristiano Malgioglio creerà sgomento? Ecco cosa sappiamo

Il terzo tra i giudici del serale di Amici 22 è Cristiano Malgioglio. Il paroliere siciliano non è mai stato all’interno del talent show di Canale 5, pertanto, la sua presenza sicuramente sarà in grado di dare un contributo importante e di apportare una ventata di vera freschezza allo show. La sua irriverenza e il suo essere senza peli sulla lingua sicuramente genererà molto sgomento.

Ricordiamo che Cristiano è tra i giudici fissi di Tale e Quale Show, programma che è volto al termine dopo le due puntate speciali incentrate su Sanremo. Da Carlo Conti Malgioglio non ha peli sulla lingua, sarà lo stesso anche per questa collaborazione nel programma di Maria De Filippi? Vedremo.