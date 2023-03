GF Vip, video choc su Daniele: si era accordato con Antonino per prendere in giro Oriana?

Daniele Dal Moro è finito al centro di un polverone a causa di un video che sta circolando sul web in queste ore. Nello specifico, il concorrente del GF Vip pare sia stato beccato a sparlare di Oriana un po’ di settimane fa con due ex coinquilini della casa.

Stiamo parlando di Wilma Goich e Antonino Spinalbese. Durante tale conversazione, Daniele avrebbe fatto intendere ai due che ci avrebbe provato con Oriana solo per prenderla in giro e far parlare di sé. Vediamo cosa è emerso.

Il video clamoroso di Daniele dove sparla di Oriana

In queste ore sta circolando sul web un video in cui si vede Daniele Dal Moro accordarsi con alcuni ex concorrenti del GF Vip in merito all’atteggiamento da adoperare con Oriana. La clip in questione è stata diffusa dall’influencer Deianira Marzano, la quale ha posto l’accento su di una conversazione avvenuta un po’ di tempo fa tra Daniele, Wilma e Antonino. In tale video, Dal Moro sembra deridere la Marzoli, alludendo al fatto che d’ora in avanti si sarebbe avvicinato a lei.

Il suo obiettivo, secondo quanto intuito da questa clip, era quello di attirare l’attenzione della donna, la quale stava appena uscendo da una situazione molto complicata proprio con Spinalbese. In maniera chiaramente criptica e velata, però, Daniele spiegava ai suoi due ex compagni d’avventura quella che sarebbe stata la strategia giusta da adoperare per attirare l’attenzione della giovane e, chiaramente, anche quella dei riflettori. (Continua dopo la foto)

La reazione dei due ex concorrenti del GF Vip

Nel video in questione, gli ex concorrenti del GF Vip, Wilma e Antonino, si sono detti scioccati dalle parole di Daniele verso Oriana. Lo stesso Spinalbese è scoppiato a ridere ed ha detto al ragazzo che non avrebbe potuto mettere in scena un comportamento simile. Anche la Goich ha sorriso ed è apparsa piuttosto spiazzata. Ad ogni modo, alla luce di questa clip diffusa sul web in queste ore, risulta più chiaro anche un messaggio che Spinalbese ha mandato a Dal Moro.

Il parrucchiere, infatti, non appena ne ha avuta l’opportunità, ha detto al suo ex coinquilino di essere un grande. In studio e da casa in molti erano rimasti interdetti non capendo per quale ragione. Ebbene, secondo quanto trapelato in queste ore, pare che il riferimento di Antonino fosse proprio legato a questa conversazione intercorsa tra i tre concorrenti un po’ di tempo fa.