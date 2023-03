Nicole Murgia rompe il silenzio sui presunti cellulari al GF Vip, poi altre confessioni sui vipponi

Nicole Murgia ha fatto delle dichiarazioni e rilasciato un’intervista in cui ha parlato della sua esperienza nella casa del GF Vip ed ha tirato in ballo anche la questione inerente i presunti cellulari. In questi giorni, infatti, Dana Saber ha svelato che alcune persone erano in possesso di questi dispositivi elettronici durante la loro permanenza nel reality show.

Ricordiamo, chiaramente, che questo è un fatto totalmente non consentito secondo il regolamento della trasmissione. Ad ogni modo, la Murgia ha deciso di intervenire sulla faccenda e chiarire come stiano davvero le cose.

Nicole Murgia svela se c’erano davvero i cellulari al GF Vip

Tra le sue Instagram Stories, Nicole Murgia ha replicato a coloro i quali hanno mosso accuse secondo cui alcuni concorrenti del GF Vip fossero in possesso di cellulari in casa. A sganciare questa bomba è stata Dana Saber, la quale ha alluso al fatto che ad alcuni vipponi fosse consentito avere dei contatti con l’esterno. Nicole, allora, ha deciso di rompere il silenzio sulla faccenda. La giovane si è mostrata piuttosto indignata, sta di fatto che ha negato tutto.

In particolare, infatti, la protagonista ha detto che certe persone farebbero di tutto pur di avere un po’ di visibilità. Questo, chiaramente, anche a scapito di una produzione che, invece, fa di tutto per cercare di dare visibilità ai suoi concorrenti e cerca di metterli a proprio agio. Con queste parole, dunque, Nicole ha totalmente smentito le dichiarazioni trapelate nei giorni passati.

Le parole di Nicole su Donnamaria e Tavassi

Dopo aver smentito la presenza di cellulari all’interno della casa del GF Vip, Nicole Murgia ha rilasciato un’intervista a Casa Chi in cui ha parlato della sua esperienza in casa e di cosa sta facendo ora che è uscita. La donna ha ammesso di aver legato molto con Edoardo Tavassi, sta di fatto che adesso si incontra spesso con sua sorella Guendalina. Le due hanno dato luogo anche ad un video parecchio provocatorio in cui la Tavassi tocca il seno della Murgia.

Nel corso dell’intervista, poi, l’exx gieffina ha anche ribadito di non aver mai provato un reale trasporto per Donnamaria. Tra i due c’era solo tanta complicità, ma lei non era interessata. Sta di fatto che, alla domanda: “Chi butteresti giù dalla torre tra Tavassi e Donnamaria?” La giovane ha risposto dicendo che, in virtù del legame che si è creato in casa, salverebbe il primo.