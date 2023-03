GF Vip 7: perchè Edoardo Donnamaria è stato squalificato? Cosa ha fatto ad Antonella

Ieri sera 9 marzo è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Una diretta molto decisiva in termini di punizioni dato che sia Tavassi che Donnamaria hanno pagato caro il loro comportamento. Ma andiamo a vedere nel dettaglio tutto ciò che è successo.

Provvedimenti GF Vip: Edoardo Tavassi ammonito

Il fratello di Guendalina è stato ammonito per il suo atteggiamento aggressivo avuto durante una partita di biliardo. Edoardo ogni qual volta perde rompe le stecche e dice parolacce. Un comportamento che non è piaciuto ne al pubblico a casa, ne tanto meno alla produzione, che dopo essere stata richiamata anche dai piani alti non ha potuto non intervenire.

Infatti, in questo caso Edoardo è stato ammonito. Diversamente, invece, è molto più grave quello che è successo a Donnamaria. Edoardo non è la prima volta che viene richiamato. Infatti, Signorini ha anche detto che proprio martedì i due hanno parlato a lungo, e pare che Alfonso glia abbia addirittura detto che se deve stare in Casa e comportarsi così è giusto che vada via. Ma non solo, la produzione lo richiama spesso quando esagera con termini e atteggiamenti che vanno oltre. Insomma, ieri è arrivato il verdetto: Edoardo ha lasciato il GF Vip.

Edoardo Donnamaria squalificato

Come abbiamo visto nella puntata del GF Vip andata in onda ieri sera, Donnamaria ha lasciato la casa. Il giovane è stato squalificato al Grande Fratello Vip. Decisione arrivata dopo che lo speaker radiofonico ed opinionista di Forum è stato ancora una volta aggressivo nei confronti di Antonella Fiordelisi.

Qualche giorno fa Donnamaria ha preparato un panino alla modella ma quando la ragazza si è lamentata per alcuni ingredienti Edoardo glielo ha strappato di mano e ha iniziato a proferire brutte parole contro la 24enne.

Anche in questo caso Signorini ha spiegato al pubblico che Edoardo Donnamaria ha ricevuto diversi richiami dagli autori del Gf Vip, anche con un colloquio privato. Appelli mai ascoltati e per questo, vista pure la nuova linea imposta da Mediaset che ha chiesto meno volgarità nel programma, la produzione ha optato per la squalifica.