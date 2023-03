Uomini e donne anticipazioni, primo battibecco tra Carola e Federico: inizio malissimo per la coppia

Come ci fanno sapere le anticipazioni di Uomini e donne, Federico Nicotera ha concluso il suo percorso nel dating show portando a casa Carola. in molti da casa l’avevano già immaginato che il giovane ragazzo scegliesse la bionda, tanto che alla fine così è stato.

Un finale decisamente diverso per Alice che purtroppo sofferente è tornata da sola da i suoi genitori. Ma cosa è successo subito dopo la puntata tra la nuovissima coppia?

Primo battibecco per Carola e Federico dopo la scelta a Ued

Sono in tanti a chiedersi cosa sia accaduto tra Federico e Carola dopo la scelta a Uomini e donne. Stando a quanto riferito da Lorenzo Pugnaloni i due giovani ragazzi hanno avuto già il primo battibecco.

“Finito il momento della scelta, dovevano decidere la canzone e non riuscivano a mettersi d’accordo su quale far partire”, ha fatto sapere l’esperto di gossip. Insomma, un inizio decisamente movimentato per la coppia Federico-Carola che, adesso, fino a quando non andrà in onda la scelta in televisione, non potranno mostrarsi insieme sui social.

Stando sempre alle anticipazioni Nicotera, prima di entrare in studio è apparso molto nervoso tanto da non saper decidere da solo cosa indossare. Ad aiutarlo ci ha pensato Lavinia.

Post scelta: la coppia si rifugia in hotel

Come da copione, dopo l’intervista di rito dietro le quinte, la coppia ha trascorso la prima notte insieme nello stesso hotel. Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip e di Uomini e Donne, è riuscito a sapere cos’è successo da una “talpa” presente in hotel.

Sappiamo quindi che dopo la scelta in hotel è arrivata prima Carola Carpanelli, con un enorme mazzo di fiori in mano e poi Federico Nicotera. Successivamente la coppia si è ritirata nella camera dopo è stato portato dello champagne. Insomma, una prima notte d’amore con i fiocchi per questa coppia che da tempo la gran parte dei telespettatori voleva insieme!