Clamoroso, la straordinaria Mina torna a cantare: tutti i dettagli sul grande ritorno in scena dell’artista

La straordinaria Mina torna a cantare, questa è la notizia che da tempo volevamo sentire. Ovviamente, la news ha scosso tutti i fan dell’artista ormai assente dal palcoscenico da più di 20 anni. La Tigre di Cremona duetterà con un amatissimo cantante italiano, che fa impazzire le ragazzine e reduce da un clamoroso polverone mediatico a Sanremo

Mina torna a cantante, in arrivo una collaborazione con Blanco

Stiamo parlando di Blanco. Per colui che sosteneva che le recenti controversie emerse a Sanremo avessero compromesso la sua carriera, l’ultima news apparsa poco fa sembra fugare ogni dubbio.

Infatti, Fiorello ha annunciato questa mattina nel suo show “Viva Rai 2” che il giovane cantautore pubblicherà presto un singolo con una delle artiste più amate del panorama musicale italiano: Mina. Sembrerebbe che la “Tigre di Cremona” abbia accettato di cantare in duetto con la giovane promessa della musica italiana in un brano che sarà incluso sia nell‘ultimo album di Blanco che in quello di Mina.

Secondo alcune indiscrezioni l’artista era già stato notato dalla cantante lo scorso anno quando si è presentato all’Ariston con il brano Brividi. Da li Blanco, appresa la notizia ha contattato il figlio di Mina chiedendo una collaborazione. E oggi possiamo confermare che la richiesta è stata accettata.

Tutti i dettagli sul brano

Pare che Mina non ci abbia pensato due volte nel voler collaborare con Blanco, e il duetto verrà inserito nel nuovo album del giovane artista. L’uscita è prevista per questa primavera a cinque anni di distanza dal precedente “Maeba”, seguito nel 2019 dal progetto “Mina Fossati”.

Anche se non si conosce ancora il titolo del brano, si sa che è attualmente in fase di produzione tra lo studio di Lugano, dove la celebre voce italiana risiede e quello di Milano del produttore di Blanco, Michele Zocca. Insomma, per ora non ci resta altro che attendere.