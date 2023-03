Anticipazioni GF Vip puntata 9 marzo: dolci sorprese e colpi di scena per Nikita

Le anticipazioni della puntata di questa sera del GF Vip, giovedì 9 marzo, rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Oltre che scoprire l’esito del televoto, che vede in nomination ben 7 concorrenti, ci saranno anche altri avvenimenti degni di nota.

Al centro dell’attenzione ci sarà, ancora una volta, Nikita Pelizon, la quale vivrà un vero e proprio colpo di scena. Anche altri due vipponi, però, saranno spiazzati da alcuni eventi. Vediamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Anticipazioni 9 marzo: dolci sorprese al GF Vip

Oggi, giovedì 9 marzo andrà in onda una nuova puntata del GF Vip e le anticipazioni sono, come sempre, molto scoppiettanti. Ad informare i telespettatori di quello che accadrà è stata Federica Panicucci durante la puntata odierna di Mattino 5. Al termine della messa in onda, infatti, la conduttrice ha svelato ai telespettatori della rete quello che accadrà questa sera nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

A tal riguardo, ha detto che due concorrenti riceveranno una sorpresa molto dolce. I protagonisti in questione son Davide Donadei e Milena Miconi. Ricordiamo che entrambi sono al televoto, pertanto, rischiano di uscire per sempre dalla casa più spiata d’Italia. Stando a quanto emerso dai sondaggi presenti sul web, pare proprio che ad aggiudicarsi la peggio sarà uno dei due. Proprio per questo, gli autori potrebbero aver deciso di fare loro una sorpresa prima dell’uscita.

Eliminazioni e colpi di scena durante il reality show

Nel corso della puntata del 9 marzo del GF Vip, inoltre, scopriremo anche il nome dell’eliminato. Oltre a Davide e Milena, sono al televoto anche Nikita, Antonella, Giaele, Luca e Alberto. Uno di loro andrà via per sempre dal programma. Altro momento molto importante, poi, riguarderà Nikita Pelizon. La ragazza, dopo aver ricevuto una dolce sorpresa la scorsa puntata, ricordiamo che ha incontrato una sua amica, quest’oggi sarà spiazzata da un colpo di scena.

Da che il GF Vip sembrava aver bloccato le ospitate per la ragazza, infatti, nell’ultimo periodo la giovane è sempre sotto i riflettori. Ma quale sarà la sorpresa che riceverà e che la lascerà senza parole? Alfonso Signorini, poi, tratterà anche le ultime novità che riguardano il conflittuale rapporto tra Daniele e Oriana. A quanto pare, tra i due sembra non esserci più nessun punto di incontro. Non resta che attendere per vedere tutto quello che succederà.