“Sono preoccupato per Maria De Filippi,”: l’amico lancia l’allarme. Cosa sta accadendo alla conduttrice

Un carissimo amico di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi si è lasciato andare ad una lunga e commovente intervista. Si tratta di Giorgio Assumma, uno dei più noti legali italiani, che è sempre stato vicino al conduttore e giornalista per più di 50anni.

Questo significa che conosce molto bene sia Maria che lo stesso amico scomparso lo scorso 24 febbraio. E proprio parlando della De Filippi che le sue parole hanno suscitato molta ansia e preoccupazione. Andiamo a vedere insieme perchè.

Gli ultimi istanti di Maurizio Costanzo, tra preghiere e affetti

Giorgio Assumma ha parlato degli ultimi istanti di Costanzo, facendo sapere che appena ricevuta la chiamata di Maria sulle condizioni critiche del compagno, è subito corso al suo capezzale. Assieme hanno ripetuto alcuni versi dell’Ave Maria, ma Maurizio si è subito interrotto perchè non riusciva a parlare. Il marito della De Filippi non era credente, ha fatto sapere sempre Assumma rispetto a lui, ma nonostante questo e le visioni diverse sulla vita sono sempre andati molto d’accordo, fin dal primo giorno che si sono conosciuti.

Giorgio poi ha continuato dicendo che a causa del suo lavoro, Maurizio è sempre stato un padre assente, cosa che poi ha recuperato negli ultimi anni, con Gabriele ma anche con i nipoti. Ogni giovedì organizzava un pranzo di famiglia a casa sua, in modo da stare assieme ai figli Camilla, Saverio e Gabriele. E proprio su quest’ultimi, l’avvocato a fatto sapere che sono molto legati, anche adesso e sicuramente non ci sarà nessuno scontro per l’eredità. L’unica persona che realmente lo preoccupa è Maria

Giorgio Assumma preoccupato per Maria

Giorgio che conosce benissimo Maria De Filippi in questi giorni l’ha vista molto giù di morale. Sono preoccupato per lei, dietro l’apparente distacco, nasconde un’emotività profonda, come ho capito quando l’ho vista soffrire per la perdita dei genitori.

L’avvocato ha fatto sapere ancora che la conduttrice può sempre contare sull’affetto del figlio Gabriele e sullo sfogo del lavoro ma sa per certo che in questo momento i suoi amici non la devono abbandonare. Il vuoto che sente è troppo grande.