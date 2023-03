Francesco Totti e Noemi non possono sposarsi, tutta colpa di Ilary Blasi: ecco cosa è successo

In queste ore è trapelata una notizia alquanto incresciosa che riguarda Francesco Totti e Noemi Bocchi. I due, infatti, pare non possano coronare il loro sogno d’amore di sposarsi a causa di Ilary Blasi.

Anche se quest’ultima è andata avanti con la sua vita ed ha intrapreso una relazione piuttosto stabile con Sebastian Muller, pare che non abbia nessuna intenzione di farla “passare liscia” al suo ex. Vediamo, infatti, che cosa è emerso.

Ecco perché Francesco Totti e Noemi Bocchi non possono sposarsi

Stando ad alcune notizie trapelate su Nuovo, pare che Francesco Totti e Noemi Bocchi non possano convolare a nozze. Una persona a loro vicina ha dichiarato che i due sembravano essere pronti a suggellare il loro amore e la loro unione attraverso un matrimonio. Questo, però, non avverrà, almeno non a stretto giro. Il motivo risiede nel fatto che Ilary Blasi ha rifiutato la separazione consensuale.

A breve si terranno delle udienze molto importanti all’interno delle quali verranno stabiliti tutti i termini inerenti il divorzio tra Totti e Ilary. In un primo tempo si era pensato che i due potessero giungere ad un accordo consensuale. Questo, chiaramente, avrebbe ridotto notevolmente i tempi e reso tutta la procedura molto più veloce e scorrevole. A quanto pare, però, la conduttrice dell’Isola dei Famosi non ha intenzione di accettare in alcun modo le condizioni del suo ex.

Guerra senza esclusione di colpi tra Totti e Ilary Blasi

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi si preannuncia una guerra senza esclusione di colpi e questo comprometterà anche il futuro dell’ex calciatore e di Noemi Bocchi. Persone a loro vicine, infatti, hanno dichiarato che l’ex volto della Roma era intenzionato a convolare a nozze con la sua nuova compagna quanto prima. A quanto pare, però, dovrà aspettare un bel po’ di tempo.

Fino a che il divorzio da Ilary Blasi non sarà ufficiale a tutti gli effetti, infatti, Totti e Noemi dovranno accontentarsi di avere una relazione sentimentale non vincolante in alcun modo. Attualmente i due vivono in un lussuoso appartamento a Roma Nord, mentre l’ex letterina vive nella villa a l’Eur con i figli, che un tempo condivideva con suo marito. Le prossime udienze serviranno anche a stabilire tutti i termini relativi alla ripartizione dei beni in possesso delle due parti in causa.