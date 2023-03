Oroscopo 11 marzo 2023: Toro indecisi, Scorpione pensierosi

Secondo l’oroscopo dell’11 marzo i nati sotto il segno dei Gemelli dovrebbero esporsi un po’ di più. I Capricorno sono un po’ troppo impazienti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Non siete esattamente dell’umore giusto per cimentarvi in cose nuove ed esperienze diverse dal solito. Date tempo al tempo e non siate troppo frettolosi, Le cose belle, come quelle brutte, passano.

Toro. Siete indecisi su alcune scelte da fare. La vita di coppia potrebbe essere caratterizzata da qualche tensione. Dovete cercare di confrontarvi in maniera tranquilla, in modo da venirsi in contro e risolvere le incomprensioni.

Gemelli. Siete un po’ troppo orgogliosi, pertanto, è il momento di rimboccarsi le maniche e vedere cosa sia meglio fare. Giornata interessante e produttiva per l’amore, ma non dovete avere paura di esporvi.

Cancro. Le previsioni dell’oroscopo dell’11 marzo vi invitano a dialogare un po’ di più con le persone care. Se ci sono delle cose che vi turbano, non tenetevele tutte dentro, ma esternatele con calma e attenzione.

Leone. Tutti i nodi verranno al pettine prima o poi. In ambito professionale è importante non perdere di vista chi siete e quali sono i vostri obiettivi. In amore, invece, non è tutto oro quello che luccica.

Vergine. “Tutte le strade portano a Roma”, dice un famoso proverbio. Ebbene, fate tesoro di questa espressione perché deve servirvi da sprono a capire che c’è sempre una via d’uscita e una soluzione ad ogni problema.

Previsioni 11 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. In ambito familiare potrebbe esserci qualche tensione. Cercate di essere un po’ più cauti e di non dire cose delle quali potreste pentirvi. Buon momento per iniziare un nuovo progetto.

Scorpione. Avete un po’ di pensieri per la testa che vi stanno dando il tormento. Il modo migliore per affrontare queste situazioni è prenderle di petto. In amore è tempo di fare qualche valutazione importante.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo dell’11 marzo vi invogliano a cercare nuovi stimoli e nuove strade. Non vi fermate alle apparenze, specie quando si tratta di persone o situazioni del tutto nuove.

Capricorno. Siete un po’ impazienti. In ambito professionale state per realizzare dei progetti a cui tenete molto, quindi è il caso di non essere frettolosi. Prendete in considerazione l’ipotesi di dare vita ad un qualcosa di vostro, interamente generato da voi.

Acquario. Prendervi cura delle persone care è importante, ma dovete badare anche a voi stessi. Non pensate solamente a quello che pensano gli altri, ma soffermatevi anche sui vostri bisogni.

Pesci. In amore è tempo di lasciare il passato alle spalle e di cimentarsi in nuove esperienze. Cercate di essere più dinamici e di non lasciare nulla al caso. Ogni lasciata è persa.