Uomini e Donne spoiler 10 marzo: proposta indecente a Gemma, ritorno di fiamma tra due ex

La puntata di venerdì 10 marzo di Uomini e Donne sarà la prima registrata dopo la morte di Maurizio Costanzo. Maria De Filippi, infatti, dovrebbe apparire decisamente più dimessa e seria. Ad ogni modo, la puntata comincerà, come di consueto, dal trono over.

Al centro dell’attenzione ci sarà Gemma Galgani, la quale sta approfondendo sempre di più la conoscenza di Silvio. Tra i due, però, nasceranno dei problemi a causa di alcune proposte indecenti fatte dal cavaliere. Vediamo nel dettaglio che cosa accadrà.

Gemma spiazzata da Silvio a Uomini e Donne

La puntata del 10 marzo di Uomini e Donne vedrà al centro dell’attenzione Gemma e Silvio. I due si stanno conoscendo e pare che tra loro le cose vadano a gonfie vele. La dama, infatti, si sta mostrando in vesti piuttosto inedite, molto più spigliata e passionale. Questo, chiaramente, è merito degli atteggiamenti dell’uomo, che spesso sono alquanto irriverenti. Ad ogni modo, proprio questo lato del cavaliere spingerà i due ad avere dei disguidi.

Nel corso della puntata del talk show pomeridiano, infatti, vedremo che la donna dirà di essere rimasta un po’ turbata da una proposta alquanto spinta di Silvio. Nello specifico, l’uomo le ha chiesto di leccargli le ascelle, cosa che la dama non ha voluto assolutamente fare. Questo racconto, chiaramente, genererà un grosso sgomento in studio. Dopo aver parlato ampiamente della faccenda, poi, si passerà ad altri esponenti.

Spoiler 10 marzo: ritorno di fiamma tra Roberta e Riccardo?

Nella puntata del 10 marzo di Uomini e Donne si darà spazio anche a Roberta Di Padua. La donna è uscita con un nuovo spasimante, tuttavia, non è rimasta particolarmente colpita da lui. Per tale ragione, dopo averci parlato un po’, arriverà alla conclusione di interrompere la conoscenza. Al centro dello studio, poi, siederà anche Riccardo. I due racconteranno che, dopo la scorsa registrazione, si sono parlati.

Guarnieri ha un po’ provocato la sua interlocutrice e l’ha stuzzicata sul loro rapporto. Ricordiamo che nell’ultima messa in onda del programma la dama ha aiutato Riccardo a vestirsi durante la sfilata. Ad ogni modo, Guarnieri dirà di essere disposto a tornare ad uscire con lei, ma la donna rifiuterà. Desdemona, dal canto suo, sta uscendo con due cavalieri, ma dirà di essere ancora un po’ bloccata a causa di alcune cose vissute in passato. Non mancheranno dei pungenti interventi da Armando.