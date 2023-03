Uomini e donne oggi: studio in fribillazione: Riccardo si denuda, Silvio mostra il “pacco”, Armando commuove

Una nuova puntata di Uomini e donne è appena terminata. Oggi al centro della registrazione la sfilata degli uomini, dove ognuno ha dato il meglio di se. In particolar modo ad attirare l’attenzione delle donne Riccardo Armando e Silvio. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo

Uomini e donne oggi: Riccardo si presenta da uomo tigre, Armando a cuore aperto

Dopo aver parlato di svariate dinamiche, sia inerenti i giovani, sia gli over, si passerà alla sfilata.

Il tema sarà incentrato sulla seduzione e tra i primi ad esibirsi ci sarà Riccardo Guarnieri. Nel video di presentazione del suo outfit il cavaliere si è mostrato in palestra con i pettorali in bella mostra. Nel momento in cui è salito sul palco ha mandato le dame in exstasy. L’uomo, infatti, si è esibito a torso nudo, mostrando il suo fisico con addome scolpito. Inutile dire i commenti delle donne che davanti a tanta bellezza hanno fatto fatica a resistere.

Dopo Guarnieri si è passati ad Armando. Il cavaliere napoletano ha sorpreso con un monologo in napoletano. Parole toccanti che hanno commosso tutte le dame di fronte. Nel dettaglio, Incarnato ha spiegato che dietro il suo essere sempre duro e scontroso si nasconde una persona umile, gentile e dal cuore grande.

Silvio regala un altro momento di totale imbarazzo

Infine, è stata la volta di Silvio. Il corteggiatore di Gemma, che ricordiamo ha 71 anni si è presentato con un leggins attillato da corsa e una canotta a giro. Un fisco che ha lasciato di stucco anche Gianni Sperti, che gli ha fatto i complimenti, ma ha lasciato sgomenta soprattutto la Galgani. La dama torinese come anche Tina si è soffermata su un dettaglio, ovvero sulla parte bassa dei pantaloni.

Essendo molto aderenti si vedeva praticamente tutto, e la Cipollari ha subito iniziato a fare battutine sulla coppia. L’opinionista scherzando ha chiesto anche a Gemma se prendesse anticoncezionali dato che Silvio è ben dotato! Insomma, come sempre un siparietto ad alta temperatura tra i tre che però ha divertito molto il pubblico.