Un posto al sole, spoiler venerdì 10 marzo 2023: Alberto spietato porta avanti il suo piano

Venerdì 10 marzo va in onda l’ultima puntata settimanale di Un posto al sole. Come abbiamo visto nei precedenti episodi la morte di Teresa ha sconvolto tutto Palazzo Palladini.

Otello, è in crisi, da poter lasciare per sempre la città, Silvia e Rosella invece sono distrutte. Le anticipazioni ci fanno sapere anche che largo spazio in questo appuntamento sarà dedicato a Marina e al progetto di Alberto

Uomini e donne anticipazioni: Marina preoccupata per la presenza di Lara

Le anticipazioni del 10 marzo, ci fanno sapere che Marina è sempre più triste e preoccupata per la presenza di Lara. La Martinelli da quando è arrivata in città ha rotto l’equilibrio che finalmente la Giordano aveva ritrovato con il Ferri. La bionda ha un solo obiettivo, quello di allontanarli e le proverà tutte fino a quando Roberto non tornerà da lei.

Intanto, Rosa dopo aver perso il lavoro in fabbrica chiederà aiuto a Viola. Quest’ultima proverà a darle il suo sostegno e le prometterà di trovare una soluzione. Nel corso della puntata vedremo anche Giulia e Angela mettersi di nuovo in pericolo. Questa volta le due la stanno rischiando grossa.

Alberto pronto a tutto per portare avanti il suo progetto

Nelle scorse puntate abbiamo visto Alberto propenso ad un nuovo progetto. L’avvocato vuole lasciare lo studio insieme a niko, o meglio vuole allargarsi. Questa sua iniziativa però non è piaciuta al Poggi che subito si è opposto alla richiesta.

Alberto però non sembra voler dar retta a nessuno e il suo unico obiettivo è quello di prendersi l’appartamento accanto per estendersi. Le anticipazioni di Un posto al sole però ci fanno sapere che quest’ultimo si troverà di fronte a un enorme ostacolo. Infine, Irene esprimerà ai genitori il desiderio di conoscere Tommaso.