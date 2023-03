GFVip anticipazioni stasera, Signorini: ” Stiamo vagliando i casi e filmati”. Squalifica in arrivo

Nuovo provvedimento in vista al GF Vip. Ad annunciarlo a sorpresa, poco fa direttamente il conduttore televisivo. Le anticipazioni a riguardo la nuova puntata di oggi 9 marzo, ci fanno sapere che qualcosa di clamoroso accadrà ad un concorrente.

Grande Fratello Vip7, anticipazioni stasera: Signorini conferma un provvedimento

Alfonso Signorini ha preannunciato in vista della 40a puntata del GF Vip dei provvedimenti molto duri nei confronti di più di un Vippone. Ecco quali sono state le sue parole in merito: Questa sera verranno presi anche duri provvedimenti da parte del Grande Fratello nei confronti della Casa. Stiamo vagliando i casi, stiamo vagliando i filmati ma sicuramente ci sarà il momento in cui sarà preso un provvedimento molto molto serio.

Ma cosa è successo di così grave nella Casa da far intervenire a gamba tesa il conduttore e tutta la produzione? C’è da dire che solo lunedì Alfonso aveva raccomandato ai ragazzi di comportarsi bene, di evitare un linguaggio volgare e soprattutto di rispettare le regole.

“Lo chiede l’editore, lo chiede Mediaset ed io mi associo e credo sia doveroso chiedere scusa al pubblico da casa che ci guarda perché avete e abbiamo dato un brutto spettacolo che non può arrivare nelle case degli italiani, perché siamo ospiti. E se lo fate a gamba tesa non siete ospiti graditi.”

Provvedimento per un vippone: cosa accadrà e chi è

Chi ha seguito la 39ima puntata del GF Vip sa sicuramente che Alfonso dopo aver avvertito i ragazzi li aveva anche avvisati sul fatto che da quel giorno in poi ogni violazione sarebbe stata punita severamente, anche con l’eliminazione immediata.

Quindi da martedì ad oggi cosa è successo di così grave? Qualcuno teme che Donnamaria ne abbia combinate un’altra delle sue. Nelle ultime ore, infatti, si è parlato di una chiacchierata tra lui ed Antonella a microfoni spenti.