GF Vip, arrivano curiose (e assurde) richieste del GF Vip in vista della puntata: la regia censura

Quella che andrà in onda questa sera, potrebbe essere una puntata del GF Vip a dir poco strana. Già nel passato appuntamento era avvenuto qualcosa di curioso che non era affatto passato inosservato al popolo social, come l’assenza dei consueti Vipponi, della ‘chicca finale’ del regista e del balletto di Carmen Russo.

le strane richieste della produzione ai vipponi per stasera

A quanto pare al GF Vip non si scherza più. Ormai si è capito benissimo che Pier Silvio Berlusconi è pronto a tutto nei confronti del reality e non accetta più errori. Stasera in una conversazione tra Giaele, Luca e Andrea, sono uscite fuori richieste da parte della produzione, che oltre a lasciare senza parole i telespettatori hanno basito anche gli stessi interessati.

Ad esordire è stata proprio la Donà che ha domandato ai suoi due inquilini: “Ma veramente ti hanno fatto commenti sul tatuaggio?”. Ad intervenire è stato Onestini che ha replicato: “Sì! Ha detto che li deve coprire, che non si devono vedere i tatuaggi”. Andrea poi ha aggiunto: “A lui hanno detto degli orecchini…”.

E Luca ha precisato: “Io mi devo togliere l’orecchino anche! Si, davvero! Quello col pendente sì, mi posso mettere solo un brillantino”. Ma non solo a Luca è stato vietato anche di non aprire la camicia e di coprirsi

Scattano censure al GF Vip

Non si ammettono più errori al GF Vip e la cosa ormai è evidente. Ascoltata la conversazione da casa molti telespettatori credevano che i ragazzi stessero prendendo in giro la Donà ma poi hanno capito che i Vipponi parlavano sul serio.

A confermare la loro tesi, il fatto che la regia appena si è aperto l’argomento ha censurato il tutto, cercando di non far capire cosa gli è stato imposto. Del resto per capire se realmente la conversazione dei vipponi era veritiera o meno al momento non ci resta altro che attendere la puntata