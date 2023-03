Andrea Damante torna single: ecco perché avrebbe lasciato Elisa Visari: c’entra un’altra donna

In questi giorni si è molto parlato di Andrea Damante e della fine della sua relazione sentimentale con Elisa Visari. Ebbene, a quanto pare queste indiscrezioni sembrano essere veritiere, in quanto sono state confermate da un influencer che opera nel campo del gossip, ovvero, Alessandro Rosica.

Nel corso di un commento rilasciato sui suoi social, infatti, il protagonista ha svelato quelli che sarebbero i veri motivi per i quali Andrea avrebbe lasciato la sua compagna. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Ecco perché Andrea Damante avrebbe lasciato Elisa Visari

La storia d’amore tra Andrea Damante ed Elisa Visari è giunta al termine. I due ragazzi pare abbiano da poco interrotto ogni tipo di contatto e la colpa sembrerebbe essere tutta di Andrea. Stando a quanto emerso da alcune segnalazioni, infatti, pare proprio che l’ex tronista di Uomini e Donne abbia replicato quanto accaduto con Giulia De Lellis. Il giovane avrebbe tradito più volte la sua compagna, fino ad essere scoperto.

Al culmine, però, pare che sia stato Andrea a decidere di chiudere definitivamente con Elisa in quanto avrebbe conosciuto un’altra donna. Si specifica, però, che la persona in questione non è affatto Giulia De Lellis. Elisa, dal canto suo, pare non si sia ancora rassegnata alla cosa. La ragazza, infatti, continuerebbe a seguire sui social il suo ex nella speranza che possa cambiare idea e tornare da lei.

Gesto disperato di Elisa, cosa si sa su Giulia De Lellis

Alessandro Rosica ha augurato ad Elisa Visari di dimenticare presto Andrea Damante, che anche con lei pare non si sia comportato in maniera onesta e fedele. Per tale motivo, la ragazzo dovrebbe aspirare ad una persona che davvero le voglia bene e voglia stare con lei. Ad ogni modo, almeno per il momento, nessuno dei diretti interessati è intervenuto sulla faccenda per confermare o smentire i pettegolezzi che stanno circolando in questi giorni.

Per quanto riguarda Giulia De Lellis, invece, la ragazza pare sia ancora felicemente fidanzata con Carlo Beretta. Malgrado in questi giorni Fabrizio Corona abbia diffuso delle segnalazioni piuttosto forti sul loro conto, sembra che la loro storia d’amore stia procedendo senza grossi intoppi. Inoltre, non sono state confermate neppure le voci secondo cui Giulia e Andrea avessero avuto un ritorno di fiamma. Non resta che attendere, dunque, per vedere come evolverà la faccenda.