GF Vip, lite furiosa tra Oriana e Daniele nella notte ma scatta la censura: Dal Moro a rischia squalifica

Ieri sera nella corso della diretta del GFVip é stato squalificato Edoardo Donnamaria, per aver reiterato un linguaggio scurrile e atteggiamenti aggressivi nonostante il richiamo di PierSilvio Berlusconi e relativi provvedimenti.

Dopo la puntata Daniele e Oriana hanno iniziato a litigare pesantemente ma vista la nuova linea imposta dai piani alti, la produzione ha deciso di censurarli! Dopo le prime parole la regia ha subito censurato, prima mettendo la musica per coprire le urla e poi inquadrando per un bel po’ il giardino vuoto senza audio. Ma ai più attenti le parole di Dal Moro non sono sfuggite e in rete subito si è scatenato il caos.

Daniele e Oriana ai ferri corti dopo la diretta del GF Vip: scatta la censura

Chi stava seguendo la diretta subito dopo la puntata, ha notato che tra Daniele e Oriana si i toni si sono riscaldati. Dal Moro ha urlato contro la venezuelana, precisando che se davvero volesse dire quello he pensa di lei, andrebbero avanti parecchio. Poi ha aggiunto che con lei non vuole parlare e che visto il suo comportamento c’è poco da dire… Ciao te lo dico io! Ma chi vuole una che si comporta come te a 30 anni? Ma nessuno guarda!“

Oriana ha cercato in ogni modo di giustificarsi, criticandolo per il fatto che adesso vuole farla passare come una brutta persona. Dopo che si sono calmate le acque Micol Incorvaia si è detta preoccupata per eventuali nuovi provvedimenti. La Marzoli dunque ha chiesto : “Adesso non so nemmeno se si può più urlare. Ma dici per me o per lui?“. Micol ha risposto che teme per Daniele: “No amore, tu no, io adesso parlo di lui. Guarda che lui ha proprio detto delle parolacce. Sì Daniele amo sto parlando di lui“.

Tutti preoccupati per Dal Moro: è a rischio squalifica

Daniele dopo il litigio era agitatissimo e lei dopo averlo visto così é andata a parlargli e gli ha detto che non gli avrebbe più parlato se questo lo faceva stare bene, però non doveva andarsene.

Stavolta i due sono stati salvati dalla censura, ma non è detto che la produzione viste le nuove regole possa agire come ha fatto con Donnamaria. E’ in arrivo anche per Daniele una squalifica? Non ci resta che attendere le prossime ore