Sapete quanto ha guadagnato Edoardo Donnamaria al GF Vip 7? Da non credere!

Per Edoardo Donnamaria la sua esperienza al GF Vip è terminata ieri sera. A meno di un mese dalla finale, dove anche lui è sempre stato in lista tra i possibili vincitori di questa edizione, purtroppo, a causa di un grave errore commesso è stato squalificato. Ovviamente, però, come per tutti gli altri concorrenti, anche il noto volto di Forum, ha ricevuto un compenso per la sua partecipazione al reality.

La somma che viene corrisposta ai VIP varia in base alla loro popolarità acquisita nel corso degli anni. Alcuni dei concorrenti più conosciuti, come Pamela Prati, Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Amaurys Perez, Antonino Spinalbese e Wilma Goich, hanno guadagnato di più. Per tutti gli altri, invece un compenso minore. Ma quanto ha incassato Donnamaria?

GF Vip 7: Quanto ha guadagnato Edoardo Donnamaria?

Beh, iniziato dal dire che si tratta solo di indiscrezioni e che per ora non abbiamo notizie certe. Come riportano altri siti di gossip, pare che Edoardo Donnamaria abbia incassato una cifra che si aggira attorno ai 5 mila euro a settimana.

Nel caso in cui fosse stato eliminato e non squalificato avrebbe preso compensi anche per le sue ospitate in studio. Partecipare al programma è vantaggioso sia per la possibilità di aumentare la propria popolarità, che per accumulare un discreto patrimonio economico. Insomma, non poco.

Addio allo speaker: il web approva la decisione di Signorini

In questi mesi, Edoardo Donnamaria non ha sempre regalato perle, ai telespettatori a casa. Infatti, nella sua permanenza nel GF Vip, spesso è stato al centro di richiami e anche di ramanzine da parte della produzione. Nelle ultime settimane però qualcosa è cambiato perchè ad intervenire è stato anche Pier Silvio Berlusconi.

Quest’ultimo non ha tollerato assolutamente i comportamenti, le parole, e anche il modo volgare di vestirsi da parte di alcune concorrenti. Di conseguenza ha imposto nuove regole da rispettare. Ecco perchè, da lunedì scorso non ci sono più tolleranze da parte della produzione e ad ogni errore ognuno pagherà gravi conseguenze. Intanto, possiamo confermare che il web dopo l’eliminazione di Edoardo si è detto d’accordo. Molti attendevano questo provvedimento da mesi.