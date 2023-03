Il Paradiso delle signore trama 14 marzo: bugie vengono a galla, guai per Gemma e Clara

La trama della puntata del 14 marzo del Paradiso delle signore rivela che alcuni nodi verranno al pettine. Nello specifico, infatti, ci saranno delle bugie che saranno scoperte e potrebbero esserci delle conseguenze inevitabili.

Ludovica, dal canto suo, tergiverserà sulla decisione di sposare Ferdinando. A quanto pare, la donna è ancora molto scossa per quello che ha appreso su Marcello e Adelaide. Matilde, nel frattempo, le proverà tutte per cercare di salvare le sorti del grande magazzino.

Brutte notizie per Clara al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 14 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Maria e Vito inizieranno ad avere dei sospetti su Irene e Alfredo. Nello specifico, i due crederanno che tra loro sia nato qualcosa. Per il momento, però, entrambi preferiranno continuare a mantenere il segreto. In merito a Clara, invece, la ragazza sarà nei guai. Dopo aver avuto dei sospetti su sua nipote, infatti, Don Saverio avrà la conferma che la giovane sia tornata alla sua passione per il ciclismo.

L’uomo troverà sul giornale un articolo dedicato proprio a sua nipote, ma la sua reazione non sarò affatto positiva. A tal riguardo, Don Saverio si arrabbierà molto con Armando e gli dirà di avere intenzione di raccontare tutto al padre della giovane. Se questo dovesse realmente verificarsi, per Clara potrebbe mettersi molto male. La ragazza, infatti, rischierà di dover tornare al suo paese, cosa che vuole evitare a tutti i costi.

Spoiler 14 marzo: Ludovica gelosa, Veronica smaschera Gemma

Intanto, anche un’altra bugia verrà a galla. Gemma, infatti, ha escogitato un piano per riuscire a portare avanti questa gravidanza da sola. Veronica, però, la scoprirà e farà di tutto per impedire alla ragazza di portare a termine il suo piano. Il destino del Paradiso delle signore, intanto, sarà a rischio. Nel corso della puntata del 14 marzo, infatti, vedremo che Matilde farà un tentativo per riuscire a salvare le finanze del grande magazzino.

A tal riguardo, la protagonista proverà ad esportare gli abiti nuziali all’estro. Ferdinando, dal canto suo, avrà fretta di convolare a nozze con Ludovica. La giovane, però, inizierà ad avere dei ripensamenti. A tal riguardo, la Brancia temporeggerà, ma per quale ragione? A quanto pare, la giovane sarà ancora molto provata per quello che ha scoperto su Matilde e Adelaide. A quanto pare, il suo ex non le è ancora indifferente.