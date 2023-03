Oroscopo 13 marzo 2023: rinascita per Cancro, Capricorno verso una conquista

Le previsioni dell’oroscopo del 13 marzo invogliano i Vergine ad essere un po’ più svegli e cogliere al volo certe occasioni. Gli Scorpione dovrebbero provare l’ebbrezza di un salto nel vuoto

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Dovete avere la testa sempre alta. Se la vostra coscienza è pulita, allora potete andare a dormire sonni tranquilli. In amore è tempo di prendere una decisione importante. O dentro o fuori.

Toro. Questo non è il momento di arrendersi. Anche se la vita spesso è come se si divertisse a stravolgere i vostri piani, voi siete più forti e, soprattutto, più testardi. Non vi arrendete.

Gemelli. In amore ci sono delle questioni da capire. Forse la prima domanda che dovreste porvi è: cosa voglio realmente? Una volta appurato questo, allora potrete agire di conseguenza e mettervi in gioco.

Cancro. L’oroscopo del 13 marzo invita i nati sotto questo segno ad essere più ottimisti. Adesso è in atto per voi una bella rinascita, sia emotivamente sia professionalmente. Cogliete al volo ogni occasione.

Leone. Non trascurate le vostre passioni e la cura di voi stessi. In amore è tempo di lasciarsi il passato alle spalle e di guardare al futuro in maniera un po’ più ottimistica e produttiva.

Vergine. Spesso finite per non fare cose di cui avreste voglia per pigrizia o per paura. Ebbene, questo non è più il momento di temporeggiare. La vita è adesso, dopo non ci sarà nessuna seconda possibilità.

Previsioni 13 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete pronti ad iniziare un nuovo percorso. Sia in ambito lavorativo sia sentimentale non vi spaventano i cambiamenti e questo è decisamente un bene, specie in una società in continua evoluzione.

Scorpione. Non siete molto amanti delle sorprese. Di solito, infatti, preferite avere tutto sotto controllo. Talvolta, però, nella vita è bello anche provare l’adrenalina di fare un salto nel vuoto.

Sagittario. In amore ci sono state delle incomprensioni, ma adesso è giunto il momento di mettere le cose al loro posto. Le stelle sono favorevoli e preannunciano una bella sorpresa anche in ambito professionale.

Capricorno. Siete un po’ stanchi, ma le vostre fatiche vi saranno ricompensate. Le previsioni dell’oroscopo del 13 marzo vi invitano a credere sempre in voi stessi e in quello che fate, anche se gli altri sono contrari.

Acquario. Ascoltare i consigli delle persone care è sempre un bene, ma poi le decisioni le dovete prendere con la vostra testa, altrimenti potreste pentirvi. Ci sono dei cambiamenti all’orizzonte. nel lavoro qualcosa si sta muovendo.

Pesci. Buon momento per dimostrare a tutti quanto valete e quanto siete abili. Sia in amore sia nel lavoro stanno per arrivare delle soddisfazioni. Certi giorni l’unico rimedio per non pensare alle preoccupazioni è gettarsi a capofitto in un nuovo progetto.