Niente convivenza per Ida e Alessandro: i due prendono una drastica decisione

Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno rilasciato un’intervista in cui hanno svelato se nei loro progetti c’è una convivenza oppure no. Tra le tante confessioni fatte, però, i due hanno affrontato anche l’argomento inerente la presunta crisi che ci sarebbe stata tra loro.

Inoltre, entrambi hanno spiegato come stiano procedendo le cose tra loro nella loro vita privata e, soprattutto, sotto le coperte. Vediamo nel dettaglio tutto quello che hanno rivelato i due ex volti di Uomini e Donne.

Ecco perché non ci sarà la convivenza tra Ida e Alessandro

Ida e Alessandro andranno a convivere? I due protagonisti hanno lasciato Uomini e Donne da qualche mese e in questi giorni sono tornati dalla redazione della trasmissione per rilasciare un’intervista di coppia. I due hanno esordito dicendo di non essere affatto in crisi. I recenti messaggi pubblicati dalla donna su Instagram, infatti, non erano per nulla riferiti al suo compagno, ma ad altre persone, di cui non ha voluto fare i nomi.

Successivamente, però, i due hanno un po’ deluso le aspettative dei fan in quanto hanno ammesso che nei loro progetti futuri non c’è la convivenza, almeno per il momento. Per adesso, infatti, entrambi si trovano bene a fare su e giù da Brescia a Salerno per ritagliarsi dei momenti per sé. Inoltre, pare anche che nessuno dei due abbia lasciato delle cose a casa dell’altro. Insomma, tutto procede a gonfie vele, ma gli spazi sono ben separati e divisi.

Platano e Vicinanza parlano della loro intimità

Nel corso della loro intervista, poi, oltre che parlare della mancata convivenza, Ida e Alessandro hanno parlato anche del loro rapporto di coppia dal punto di vista dell’intimità. Senza entrare troppo nello specifico, i due hanno raccontato di essere molto passionali sotto le coperte. Inoltre, hanno svelato anche degli aneddoti divertenti che accadono di notte sotto le lenzuola.

In particolar modo, Alessandro ha spiegato che Ida sia solita parlare nel sonno. Il giovane non sa ripetere quello che dice poiché, nella maggior parte dei casi, sono tutte cose senza senso. Anche Ida, però, ha ammesso che Alessandr4o è soluto dire cose mentre dorme. In merito alle loro serate insieme, infine, i due hanno detto che sono soliti trascorrerle a cena fuori, ma poi amano tornare presto a casa per concedersi qualche momento di relax sul divano e, chiaramente, sotto le coperte.