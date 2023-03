Carola infrange regolamento Uomini e Donne e svela la scelta prima della messa in onda (FOTO)

La scelta di Federico Nicotera a Uomini e Donne è stata registrata il 7 marzo ma, secondo il regolamento della trasmissione, prima della messa in onda della puntata non è possibile fare spoiler. Ebbene, Carola non è riuscita a trattenersi ed ha svelato tutto in anticipo.

La ragazza è molto attiva sui suoi social, cosa di cui Federico è sempre stato molto geloso durante il trono. In uno dei suoi video la ragazza ha lasciato intendere quale fosse stata la scelta del tronista. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Carola e Federico non possono mostrarsi sui social dopo la scelta

Carola Carpanelli ha infranto il regolamento di Uomini e Donne in quanto ha spoilerato in anticipo la scelta di Federico Nicotera. Il ragazzo ha posto fine al suo percorso durante la registrazione del 7 marzo 2023. Nello specifico, il protagonista ha preferito Carola ad Alice e la notizia è divenuta virale in men che non si dica. Tutti, o quasi, i telespettatori di UeD sono a conoscenza di come si sia concluso il trono del ragazzo, tuttavia, ci sono comunque delle regole da rispettare.

Prima che la puntata venga mandata in onda, infatti, i protagonisti delle scelte non possono mostrarsi insieme sui social e non possono fare comenti su quanto accaduto. Federico, infatti, non è ancora tornato sui social, in quanto potrà farlo solamente dopo la messa in onda della puntata della scelta. Ricordiamo che questo dovrebbe avvenire verso la metà della prossima settimana. Da mercoledì 15 marzo verrà trasmessa la parte iniziale della registrazione in questione.

Ecco come Carola ha infranto il regolamento di Uomini e Donne

Ad ogni modo, Carola non è riuscita a trattenersi ed ha infranto il regolamento di Uomini e Donne. La ragazza ha pubblicato un video su Instagram in cui appare molto preparata, con un abito attillatissimo e un modo di fare molto ammiccante. In molti sono accorsi al di sotto del video in questione, il quale è stato pubblicato su Tik Tok, per commentarlo. Tra i vari commenti, però, c’è stato anche chi ha fatto dei riferimenti alla scelta di Federico.

Una persona, infatti, ha chiesto alla Carpanelli che cosa ne pesasse Federico di questi video così seducenti ed esibizionisti. Ebbene, la ragazza ha deciso di rispondere ed ha detto che l’ormai ex tronista di Uomini e Donne sia molto felice. Con questa frase, dunque, la giovane ha confermato che i due stiano insieme e stiano in contatto. Ci saranno delle ripercussioni?