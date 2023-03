Uomini e Donne spoiler 13 marzo: Riccardo ci riprova con Roberta, Desdemona nel caos

La puntata di lunedì 13 marzo di Uomini e Donne continuerà a trattare le vicende del trono over, ma non solo. In tale occasione vedremo che siederà al centro dello studio Roberta Di Padua per relazionarsi con un nuovo cavaliere.

Successivamente, poi, prenderà la parola anche Riccardo Guarnieri, il quale farà una confessione inaspettata. Desdemona, dal canto suo, sarà al centro di una polemica, in cui interverrà anche Armando. Vediamo quello che succederà.

Roberta tra due fuochi a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata del 13 marzo di Uomini e Donne rivelano che Roberta Di Padua uscirà con un nuovo spasimante. I due siederanno anche al centro dello studio, ma lei dirà di non essere rimasta molto colpita. Anche questa volta, dunque, la dama non andrà avanti nella conoscenza. In seguito, poi, sarà chiamato in causa Riccardo Guarnieri. Il cavaliere si era avvicinato alla donna durante la scorsa registrazione.

Nella puntata odierna, dunque, ammetterà di essere predisposto ad uscire di nuovo con la dama. Stavolta, però, sarà Roberta ad essere particolarmente restia. La Di Padua non se la sentirà di iniziare nuovamente una frequentazione con Riccardo dati tutti i precedenti. Poi sarà la volta di Desdemona. Lei dirà di essere uscita con Giuseppe, mentre quella stessa sera sarebbe uscita con Ivan. Nella conversazione interverrà anche Armando e scoppierà il caos.

Spoiler 13 marzo: Nicole contro la Di Padua

Durante la puntata del 13 marzo di Uomini e Donne vedremo che Armando Incarnato discuterà animatamente con Desdemona e con i suoi due corteggiatori. Dopo aver ampiamente dibattuto anche della faccenda, poi, Maria De Filippi chiamerà in studio le due troniste. Dei due uomini, invece, non si parlerà. In merito a Nicole, la ragazza avrò una lite molto concitata con Roberta.

Al termine del blocco dedicato alla dama del trono over, infatti, la conduttrice le chiederà con chi vuole ballare e lei lascerà intendere di essere interessata ad Andrea, il corteggiatore di Nicole. Il ragazzo, però, rifiuterà di ballare insieme a lei. Per tale motivo, quando Nicole entrerà in studio avrà un diverbio piuttosto acceso con la donna del trono over. In merito a Lavinia, infine, la ragazza avrà una discussione molto accesa con Alessio Campoli, ma di questo probabilmente si parlerà in maniera più approfondita nella messa in onda successiva.