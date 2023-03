Scoppia il caos al GF Vip, autori e produzione a rischio: “Siamo pronti a fare fuori tutti”

Gli autori e la produzione del Grande Fratello Vip sarebbero a rischio. Dopo l’arrabbiatura di Pier Silvio Berlusconi e il cambio di rotta dell’ultima puntata, spunta un particolare e preoccupante retroscena su tutti i collaboratori del programma.

Berlusconi infatti sembra proprio che non ha gradito affatto il comportamento dei ragazzi all’interno della Casa e per questa ragione, come fanno sapere i ben informati è una furia. Dopo aver sospeso le repliche del GF Vip su La7 e su Mediaset Extra ecco che starebbe per arrivare un altro provvedimento…

A rischio autori e produzione del GF Vip: cosa succederà?

Secondo Agent Beast, insider che nel corso delle precedenti edizioni del GF Vip ha sempre spoilerato indiscrezioni in anteprima e numerosi retroscena del dietro le quinte, pare che il clima sia particolarmente agitato. 8Infatti, il portale ha fatto sapere che tutta la produzione e gli autori sono a rischio. E’ scoppiato un vero caos a dietro le quinte del GF Vip, a solo 4 settimane dalla fine. “Sotto la lente d’ingrandimento alcune inadempienze e mancanze dopo le diverse sollecitazioni (della psicologa) sullo stato emotivo e psicologico di Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria”.

Pare che regia e produzione abbia cercato di mascherare questo lato “irrispettoso e violento” dei ragazzi al posto di intervenire in prima persona. Insomma, in due parole hanno sottovalutato il tutto. In effetti, tra gli attuali concorrenti ancora in Casa (oppure usciti/squalificati) proprio Donnamaria e Daniele sembrano i più “aggressivi” tra sfuriate e comportamenti inappropriati.

Donnamaria fuori dal reality: il web protesta

E proprio parlando di provvedimenti e di disciplina che al GF Vip, dopo la ramanzina di Pier Silvio ora è vietato sbagliare. Chiunque esagera con parole, atteggiamenti o altro verrà punito severamente e questo è quello che è accaduto Edoardo Donnamaria ieri, con la squalifica.

Una squalifica che però almeno secondo il pubblico a casa sembra sia stata inutile dato che manca poco più di un mese alla finale e proprio Edoardo poteva essere un possibile vincitore.