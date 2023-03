Uomini e donne anticipazioni: ecco quando va in onda la scelta di Federico Nicotera

Come ben sanno gli appassionati di Uomini e donne, le puntate non sono in tempo reale ma registrate, anche settimane prima.

Ecco perchè siamo sempre alla ricerca di anticipazioni e di spoiler su quello che accade prima della messa in onda. Lunedì è stata registrata la scelta di Federico Nicotera, che ha terminato il suo percorso nel programma scegliendo Carola. Ma quando andrà in onda la scelta?

Uomini e donne: quando va in onda la scelta di Federico

Già da diverse settimane, Federico era rimasto in studio con Carola Carpanelli e Alice Barisciani. Lunedì scorso il tronista ha scelto la Carpanelli, decidendo così di continuare a frequentarla fuori senza telecamere. Intanto, tutti in queste ore si stanno chiedendo quando sarà possibile vedere la registrazione in questione, dato che ovviamente gli appassionati sono curiosi di sapere ogni dettaglio del momento.

Quello che possiamo dire e che la puntata di Uomini e donne andata in onda oggi rappresenta la prima parte della registrazione del 6 marzo, che dovrebbe continuare tra lunedì e martedì. Questo, secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni, esperto del programma di Maria De Filippi, sul suo profilo Instagram.

Dopo di che, mercoledì prossimo inizierà la registrazione del 7 marzo, che corrisponde appunto al giorno in cui è avvenuta la scelta di Federico. “Molto probabilmente giovedì prossimo vedremo la scelta”, si legge. Dunque, non nei primi giorni, ma nel corso della prossima settimana i telespettatori avranno modo di assistere al fatidico momento…

Anticipazioni scelta Federico

Federico ha scelto Carola e stando alle anticipazioni il ragazzo si è presentato in studio molto agitato. Prima ha chiesto aiuto anche a Lavinia per scegliere l’abito adatto per l’evento. Un momento toccante quello della scelta, soprattutto quando ha dovuto dire No a Alice.

La Barisciani ha spiegato che già aveva avvertito dove si sarebbe orientato Nicotera e senza fare nessuna scenata ha salutato prima lui e poi Maria uscendo dallo studio. A Carola invece, le ha chiesto di voler uscire insieme con un pupazzetto..