“Maria De Filippi avrebbe lasciato la tv”: parlano i collaboratori, è distrutta per la morte di Costanzo

Non è affatto un momento facile per Maria De Filippi che da 10 giorni si ritrova senza l’amore della sua vita.La morte di Maurizio Costanzo le ha cambiato tutto e sembra che in questi giorni non sta tanto bene.

Si è vero che si è ripresa ed è tornata a lavoro però dentro di se qualcosa non va. A farlo sapere è stato proprio un caro amico di famiglia, che ha invitato tutti gli altri amici della coppia a star accanto a Maria.

Alcuni collaboratori della presentatrice hanno ammesso al settimanale Di Più Tv che la regina di Canale 5 era addirittura decisa a non tornare in televisione e che ha cambiato idea solo dopo aver pensato al suo pubblico, che da sempre la ama profondamente.

Maria De Filippi dice addio alla tv?

Secondo alcuni collaboratori di Maria De Filippi sembra quindi che dopo la morte di Maurizio la regina della tv avrebbe pensato per alcuni istanti di mollare tutto, compreso il suo lavoro. Alcune persone molto vicine a lei hanno fatto sapere che è molto provata e ha paura di crollare da un momento all’altro, però alla fine le è sembrato giusto tornare in televisione.

Prima di oggi Maria non ha mai fatto tv senza Costanzo e la sua assenza si fa sentire eccome. Ogni volta che finiva una puntata era subito pronta a chiamarlo per raccontargli i dettagli. Tra loro c’era un continuo scambi di pareri che purtroppo adesso non ci sono più. Maurizio per Maria era la sua forza, il suo sostegno e adesso non sa a chi rivolgersi.

Grazie a MaurIzio Costanzo Maria ha cambiato lavoro

Del resto è stato Maurizio Costanzo il primo a credere in Maria De Filippi: senza di lui non sarebbe mai diventata conduttrice. Dopo la laurea in Giurisprudenza Maria ha iniziato a lavorare nell’ufficio legale di una società che produceva cassette.

Grazie a questo impiego verso la fine degli anni Ottanta ha conosciuto ad un convegno Maurizio Costanzo, all’epoca sposato con la terza moglie Marta Flavi. Nel 1995 le nozze tra i due a Roma e la successiva adozione del figlio Gabriele.