Un posto al sole anticipazioni lunedì 13 marzo 2023: Viola sempre più lontana da Eugenio

Un nuovo appuntamento attende i fan di Un posto al sole. Lunedì 13 marzo 2023 ci attende un nuovo appuntamento con tanti colpi di scena. La morte di Teresa ha sconvolto tutti gli abitanti di Palazzo Palladini e ora che Otello è solo sembra intenzionato a lasciare la città per sempre.

Gli spoiler ci fanno sapere ancora che Marina sarà molto in difficoltà per la presenza di Lara. La Martinelli le sta provando tutte per mettere la Giordano contro Il Ferri. Ci riuscirà? Intanto, Viola dopo il grave incidente di Damiano inizierà a capire che il suo non è solo un bene amichevole verso il poliziotto.

Un posto al sole: Viola prova qualcosa per Damiano

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole, e grazie alle anticipazioni possiamo dire cosa vedremo nell’episodio di lunedì 13 marzo. Viola si scoprirà terribilmente in pena per le sorti di di Damiano che potrebbe essere stato ferito gravemente, nel corso di un nuovo raid criminale.

Ma i sentimenti e la preoccupazione che Viola proverà per il poliziotto, potrebbero preparare il terreno a un epilogo spiazzante. Infatti, potrebbe dire addio per sempre ad Eugenio

Anticipazioni: Lara usa il suo bambino per dividere Roberto e Marina

Giulia ed Angela, piano piano conosceranno meglio Rosa e le due capiranno il reale motivo del suo atteggiamento spesso aggressivo. La donna è sempre nervosa a causa della vita difficile che ha dovuto finora affrontare. Maria è in serie difficoltà. Ora che con Roberto tutto stava procedendo al meglio, il ritorno di Lara ha spiazzato la coppia.

La Martinelli sembra sempre più intenzionata a usare il bambino come uno strumento per minare la serenità e la stabilità del rapporto tra il Ferri e la Giordano. Ricordiamo infine che chi non ha seguito la puntata può sempre rivederla su RaiPlay in diretta o in replica, sia dallo smartphone, che da Pc e Tablet