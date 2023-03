Carolyn Smith, il tumore è tornato: “questa volta è tutto diverso”

Ancora problemi per Carolyn Smith che per la terza volta si ritrova a lottare contro quel male che da anni la ossessiona. La giudice di Ballando con le stelle ha fatto sapere che il tumore è tornato ancora.

Durante l’intervista da Bruno Vespa, Carolyn ha condiviso con il pubblico le difficoltà di questo periodo. “Questa volta è più complicata, sono più consapevole”, ha spiegato. Fortunatamente, al suo fianco c’è il marito Tino Michielotto, ex ballerino e coreografo, che non la lascia mai da sola e combatte insieme a lei questa dura battaglia.

Carolyn Smith, il tumore è tornato!

Nonostante il brutto periodo e le grandi difficoltà che deve superare, ancora, Carolyn si è detta pronta e fiduciosa. Inoltre, ha anche aggiunto di essersi rasata i capelli in vista della chemioterapia, poiché il farmaco che le somministreranno sarà molto tossico. Accettare che il cancro fosse tornato è stato difficile, ha fatto sapere. Le prime due volte ero più incosciente adesso è più complicato, ha aggiunto.

La prima volta che le hanno diagnosticato il tumore era il 2015, poi ha affrontato un intervento chirurgico, nel 2018 la nuova diagnosi fino poi arrivare ad oggi. Carolyn ha aggiunto anche che non vede l’ora che i dottori le dicono finalmente è finita.

Vita privata e carriera della coreografa

Carolyn Smith è stata sposata due volte. Per la prima volta, nel 1986 con collega ballerino torinese che aveva conosciuto a Londra. Per lui ha deciso di trasferirsi Italia, dove è rimasta anche dopo la fine del matrimonio. Nel 1997 ha ritrovato l’amore con un altro ballerino e coreografo, Ernestino Michielotto con il quale si è sposata sempre nel 1997. I due vivono da anni insieme a Vigonza, in provincia di Padova, dove hanno anche fondato la prima sede della Carolyn Smith Dance Academy.

Ad oggi la coppia convide assieme tutto, dalle gioie ai dolori più difficili. La Smith anche questa volta può contare sull’appoggio di suoi marito e soprattutto ricevere tutto il sostegno morale di cui ha bisogno.